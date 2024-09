Los ómnibus nacionales en el 2024

Como hemos realizado con otras actividades y servicios de transportación en publicaciones anteriores, nos acercamos ahora a la Empresa Ómnibus Nacionales para saber cómo ha sido el primer semestre del actual año para la transportación interprovincial de pasajeros a través de sus ómnibus.

Al cierre del primer semestre del año 2024 se transportaron 3 168 860 pasajeros, una disminución de 727 680 pasajeros en comparación con igual período del año anterior, en el cual se trasladaron 3 896 540 viajeros. Igual situación se presentó con el indicador viajes, de los cuales se efectuaron 59 560 en el 2024, contra 85 180 en el mismo periodo de tiempo del 2023. Esta disminución se concentra fundamentalmente en el servicio de fletes a organismos e instituciones, pues la transportación habitual a la población se mantiene con semejantes indicadores.

La principal causa de este descenso es la disminución del coeficiente de disponibilidad técnica (CDT) de esta empresa, el cual era de un 70.1% al cierre del primer semestre del año 2023, contra el 50.1% en igual etapa del año 2024.

La calidad del servicio se ha visto afectada considerablemente por el incremento de los ómnibus rotos en la vía y los trasbordos, además de la disminución del índice de puntualidad hasta el 92%, a pesar del esfuerzo y la dedicación de los trabajadores.

Las principales roturas en la vía están asociadas a problemas con el sistema de embrague, mangueras hidráulicas, suspensiones, válvulas de suspensión, tupiciones en el sistema de alimentación por bajo nivel de combustible, turbo, golpe de inyección, ponches y otros, los cuales se incrementan por los años de explotación de la flota, sin poder acceder al mercado internacional por falta de financiamiento para adquirir las piezas de repuestos durante el segundo semestre del año 2023 y el primer semestre del 2024.

Sin dudas es muy complejo el panorama en esta actividad, en la que no hemos podido recuperar muchas de las rutas que existían previo a la COVID-19 y otros destinos lo hacen con mucha menor frecuencia a la de aquellos momentos.

Incrementar los ingresos en moneda libremente convertible del sector del transporte y en particular los de esta empresa, y poder dedicar una parte de ellos a sostener estos servicios es la única forma de transformar esa realidad. En esa dirección trabajamos. También en la de resolver todo los problemas que no dependan de recursos que no dispongamos, que no son pocos (los problemas). No vamos a dejar de esforzarnos; ni de resolver las dificultades del sistema de reservaciones; ni seguir buscandovalternativas para mejorar la disponibilidad técnica de los medios; ni de crear salas de lactantes para atender mejor a las madres y a sus hijos; ni de mejorar el estado general de las terminales, algunas de las cuales son un ejemplo; ni de trabajar duro para sostener el servicio en las condiciones actuales y a la vez ir creando las bases para la necesaria transformación.

Tomado del perfil de Facebook del Ministro de Transporte