La geografía de una vileza

Desde el inicio de la historia de enfrentamiento asimétrico entre EE. UU. y Cuba, la mentira ha sido el broquel utilizado por Washington para ocultar su voluntad de dominar a la Mayor de las Antillas, así como esconder la debilidad y la vileza de sus acciones.

En la Casa Blanca han puesto todo su empeño en ocultar las formas utilizadas de agresión económica, que incluyen el bloqueo, el cerco energético y financiero, el bioterrorismo, el robo de talentos, la emigración inducida, el sabotaje.

Aunque casi nunca se incluye en los análisis, la emigración inducida es un elemento fundamental de la agresión, sobre todo en los últimos tiempos. El país no solo pierde habitantes, sino que pierde capital humano en edades productivas y reproductivas, lo que compromete su capacidad de recuperación económica y su sostenibilidad social a largo plazo.

A pesar de que es harto conocido que el bloqueo es el eje central de la estrategia del llamado «cambio de régimen», han insistido por décadas en que no existe, que las duras condiciones en que viven los cubanos se deben al fracaso del «régimen».

Últimamente van más lejos, usan el recurso de decir que sí, que el «embargo» es real, pero el régimen lo usa como «coartada». Estamos ante una falacia de falsa dicotomía.

Embargo es una simple incautación de mercancías; lo que Cuba sufre es otra cosa bien diferente. La palabra se emplea con toda intención, para disminuir su fuerza, su impacto, pero no estamos ante un «problema» entre otros: es una guerra económica declarada, acompañada de una guerra cognitiva que la oculta.

El 6 de julio de 1960, el Presidente de la nación norteña anunció la supresión de la cuota azucarera cubana en el mercado yanqui, lo que significó un duro golpe para la economía de la Isla, monoproductora, dependiente del mercado estadounidense.

Días más tarde, la administración estadounidense decretó el embargo petrolero. Esas medidas yanquis tuvieron la respuesta adecuada del Gobierno Revolucionario, con las nacionalizaciones que se realizaron al amparo de la ley.

A partir de entonces, el bloqueo se instrumentaliza principalmente a través de un entramado de leyes, decretos y regulaciones de Estados Unidos, que han sido implementados y endurecidos a lo largo de más de seis décadas.

LEYES QUE CONSTITUYEN LA BASE LEGISLATIVA DEL BLOQUEO, APROBADAS POR EL CONGRESO DE EE. UU.:

Ley de Asistencia Exterior (1961): Otorgó al Presidente la facultad de imponer y mantener un «embargo» contra Cuba.

Ley de Administración de Exportaciones (1979): Regula las exportaciones y ha sido utilizada para restringir el comercio con la Isla.

Ley para la Democracia Cubana (Ley Torricelli, 1992): Prohibió a las subsidiarias de empresas estadounidenses en terceros países comerciar con Cuba. Además, impide que barcos de terceros países que toquen puerto cubano entren a territorio estadounidense en un plazo de 180 días.

Ley de la Libertad Cubana y Solidaridad Democrática (Ley Helms-Burton, 1996): Es considerada la columna vertebral legislativa del bloqueo. Codificó las disposiciones del cerco, lo internacionalizó y estableció sanciones contra empresas extranjeras que inviertan en propiedades nacionalizadas en Cuba. Su Título iii permite demandas en tribunales de EE. UU.

Ley de Reforma de Sanciones Comerciales y Desarrollo de Exportaciones (2000): Parte del entramado legal que sustenta el bloqueo.

Ley de Comercio con el Enemigo: Legislación que otorga al Presidente la facultad de restringir el comercio con países considerados «hostiles» y aplicar sanciones económicas.

REGULACIONES Y ÓRDENES EJECUTIVAS

Estas disposiciones son emitidas por el Poder Ejecutivo y desarrollan las leyes anteriores:

Foto: Ares

Raúl Antonio Capote/ Granma

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