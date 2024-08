Hoteles de Cuba posicionados en ranking mundial

En la lista de mejores hoteles del mundo aseguraron su clasificación los los hoteles Iberostar Grand Packard en La Habana y Mystique Trinidad La Popa by Royalton de Trinidad en los puestos cinco y 19 respectivamente.

Esas instalaciones merecieron el premio Best Hotels in the World (2024) de la web de viajes Tripadvisor. Los hoteles fueron seleccionados entre otras 25 alojamientos del país.

Por su parte el Iberostar Grand Packard ubicado en el Paseo del Prado en La Habana destaca entre las instalaciones Grand de la cadena española. Posee una capacidad de 321 habitaciones con un confort y excelencia inigualables. Además emplea un modelo de turismo responsable asociado al movimiento Wave Of Change, por la salvaguarda y cuidado de los océanos.

El hotel Mystique Trinidad La Popa localizado en el cerro La Popa de la Villa de Trinidad se distingue por su realce a la cultura cubana y el turismo individual ideal para el disfrute en pareja. Con una categoría de dinco estrellas y solo para adultos resulta la última instalación liderada por Blue Diamond Resorts de Canadá en el Caribe.

La lista de Best Hotels in the World (2024) está integrada además por el Hotel Colline de France en Brasil, el OBLU SELECT Lobigili, La Siesta Hoy An Resort y Spa, Adiwana Suweta, en las posiciones del primero al cuarto.

(Con información de Portal Cuba)