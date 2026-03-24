Autorizan a empresas a usar criptomonedas en pagos al exterior

Puntos clave de la autorización
- Número de empresas autorizadas: 10 (9 MIPYMES + 1 empresa mixta).
- Duración de la licencia: 1 año, prorrogable previa solicitud.
Condiciones:
- Solo pagos transfronterizos vinculados al objeto social de cada entidad.
- Operaciones exclusivamente a través de proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) con licencia del BCC.
- Reportes trimestrales al BCC detallando montos, criptomonedas usadas y PSAV intermediarios.
🏢 Empresas autorizadas
Ingenius Tecnologías – soluciones informáticas.
Dofleini – informática
La Calesa Real – gastronomía.
La Meknica – transporte.
Cema Soltec – tecnología de la información.
El Asadito – gastronomía.
Pasarela Digital SURL – soluciones digitales.
Ara – servicios informáticos.
DASQOM SURL – programación informática.
Empresa mixta Productos Sanitarios S.A. Prosa – industria ligera.
📊 Contexto regulatorio
Antecedentes: Desde 2021, el BCC regula los activos virtuales en Cuba.
Precedente: En abril de 2022 se permitió el uso de plataformas de Bitcoin y otras criptomonedas, pero siempre bajo licencias oficiales.
Novedad: Esta es la primera vez que se otorgan licencias operativas directas a empresas cubanas para pagos internacionales.
⚖️ Implicaciones
Facilita transacciones internacionales en un contexto de restricciones financieras.
Abre espacio para la innovación tecnológica en MIPYMES. (ALH)
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