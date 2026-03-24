Autorizan a empresas a usar criptomonedas en pagos al exterior

Puntos clave de la autorización

Número de empresas autorizadas: 10 (9 MIPYMES + 1 empresa mixta).

Duración de la licencia: 1 año, prorrogable previa solicitud.

Condiciones:

Solo pagos transfronterizos vinculados al objeto social de cada entidad.

Operaciones exclusivamente a través de proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) con licencia del BCC.

Reportes trimestrales al BCC detallando montos, criptomonedas usadas y PSAV intermediarios.

🏢 Empresas autorizadas

Ingenius Tecnologías – soluciones informáticas.

Dofleini – informática

La Calesa Real – gastronomía.

La Meknica – transporte.

Cema Soltec – tecnología de la información.

El Asadito – gastronomía.

Pasarela Digital SURL – soluciones digitales.

Ara – servicios informáticos.

DASQOM SURL – programación informática.

Empresa mixta Productos Sanitarios S.A. Prosa – industria ligera.

📊 Contexto regulatorio

Antecedentes: Desde 2021, el BCC regula los activos virtuales en Cuba.

Precedente: En abril de 2022 se permitió el uso de plataformas de Bitcoin y otras criptomonedas, pero siempre bajo licencias oficiales.

Novedad: Esta es la primera vez que se otorgan licencias operativas directas a empresas cubanas para pagos internacionales.

⚖️ Implicaciones

Facilita transacciones internacionales en un contexto de restricciones financieras.

Abre espacio para la innovación tecnológica en MIPYMES. (ALH)

Tomado de Cubadebate

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