El Bloqueo económico de Estados Unidos a Cuba: un impacto duradero y real

Desde hace más de seis décadas, el Gobierno de los Estados Unidos mantiene un férreo y asfixiante bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba, convirtiéndolo en uno de los conflictos más duraderos en la historia de las relaciones internacionales, y en un verdadero genocidio contra nuestro país.

Este bloqueo, que se inició de manera oficial el 3 de febrero de 1962, ha tenido un impacto significativo en el desarrollo de la economía cubana y sus efectos se traducen de manera negativa en la vida cotidiana de los cubanos. En esa fecha el entonces presidente estadounidense John F. Kennedy emitió la Proclama 3447, que decretó un «embargo» total del comercio contra nuestro país, con la justificación del acercamiento de Cuba a la comunidad socialista.

No obstante, tras el paso de los años y el fin de la Guerra Fría, está claro que el bloqueo impuesto por Estados Unidos a Cuba no se limita a una esfera específica, sino que abarca prácticamente todos los aspectos de la economía cubana. Se prohíbe el comercio y la inversión en la isla, se restringen los viajes y se limitan las transacciones financieras. Estas medidas tienen como objetivo presionar al Gobierno cubano para que realice cambios políticos y económicos según los intereses de Estados Unidos.

Todo ello, además, con el objetivo de sembrar el desencanto hacia la Revolución dentro de la sociedad cubana. Aspectos que mucho antes, en el año 1960, fue el eje central del memorando del tristemente célebre Lester DeWitt Mallory, a la sazón Subsecretario de Estado Adjunto para Asuntos Interamericanos de Estados Unidos, quien recomendó hacer sufrir al pueblo de Cuba.

Por aquella época, el funcionario estadounidense dijo que si Estados Unidos quería contrarrestar el ascenso del comunismo en su patio trasero, tendría que negar «dinero y suministros, disminuir los salarios monetarios y reales, para provocar hambre, desesperación, y un derrocamiento del gobierno». Y esa es la base del bloqueo que a día de hoy padece el pueblo de Cuba.

El impacto del bloqueo económico ha sido significativo en la economía de la mayor de las Antillas. Se estima que, desde su inicio, ha causado pérdidas económicas por un valor superior a 138 mil millones de dólares. Las restricciones comerciales han limitado la capacidad de Cuba para exportar sus productos y acceder a mercados internacionales. Además, las sanciones financieras han dificultado el acceso a créditos y préstamos internacionales, obstaculizando así el desarrollo económico.

Esta desfasada política también ha tenido un impacto directo en la vida cotidiana de los cubanos. La escasez de productos básicos, como alimentos y medicinas, se ha convertido en una realidad constante. La falta de acceso a tecnología y recursos ha dificultado el progreso científico y tecnológico. Además, las restricciones en los viajes han limitado las oportunidades de intercambio cultural y educativo entre Cuba y otros países.

De acuerdo con el Dr. en Ciencias Osvaldo Manuel Álvarez Torres, especialista en ciencias políticas y Profesor Consultante de la Universidad de Matanzas, el bloqueo transgrede la Carta de la ONU, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y múltiples acuerdos de la Organización Mundial del Comercio:

«El bloqueo de Estados Unidos se complementa con una intensa campaña de difamación, de injerencia política en los asuntos internos cubanos; con programas de subversión a los que se dedican decenas de millones de dólares del presupuesto federal y sumas adicionales de otros fondos encubiertos. No es legal ni ético que una superpotencia someta a una nación pequeña, por décadas, a una guerra ya anacrónica, guerra económica para imponerle un sistema político ajeno y retocado a su gusto.»

El bloqueo económico impuesto por Estados Unidos a Cuba ha sido objeto de críticas desde su implementación. Numerosos países y organizaciones internacionales, incluyendo las Naciones Unidas, han condenado esta política y han solicitado su levantamiento. Se argumenta que el bloqueo viola los principios del derecho internacional y afecta negativamente el bienestar de los ciudadanos cubanos.

El profesor Álvarez Torres apunta:

«Dentro del gobierno estadounidense hay quienes opinan que se debe poner fin al bloqueo porque es una política anacrónica e ineficaz, que no ha logrado ni logrará su objetivo. No obstante, las sucesivas administraciones norteamericanas, sean demócratas o republicanas, en fin, más de lo mismo, insisten en justificarlo, alegando razones tales como la nacionalización y no compensación de propiedades, el peligro que Cuba representa para su seguridad por su relación con Rusia y China, el ejemplo de Cuba para América Latina y el Caribe, el respaldo a los pueblos de África en su lucha descolonizadora, el apoyo a Venezuela y Nicaragua y por los manidos argumentos de violaciones de derechos humanos.»