Cuba renovará apuesta por Fitur Madrid en 2025

Cuba renovará su apuesta por la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en IFEMA-Madrid, como uno de los destinos más vibrantes y variados del Caribe.

Los organizadores de Fitur 2025 destacaron la presencia cubana en la cita programada del 22 al 26 de enero, en el Pabellón 3, destinado a América, y con un espacio de más de 200 metros cuadrados.

Ofertas de sol y playa, turismo cultural, ecoturismo, patrimonio y experiencias únicas, son algunas de las virtudes que ofrece la isla mayor de las Antillas que de acuerdo con la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) de Cuba, en los primeros 10 meses de 2024, recibió a unos 2,49 millones de turistas.

Sus principales mercados emisores hacia este archipiélago son Canadá, Rusia y Estados Unidos, España, Alemania, Francia e Italia, fortalecido por el incremento de la conectividad aérea entre la isla y el viejo continente, indicó la fuente.

En 2025, se espera un aumento adicional en la capacidad de vuelos directos hacia Cuba, lo que contribuirá al crecimiento de la industria turística, añadió, que igualmente ponderó su enfoque renovado en la sostenibilidad, la diversificación de la oferta y la innovación en los servicios.

De otro lado, Fitur recalcó que Cuba no es el único país latinoamericano favorecido por el crecimiento de turistas europeos, con una industria sin chimeneas en toda la región iberoamericana con una trayectoria ascendente y sólida.

Datos del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés), indicaron que el sector representa aproximadamente el 7,9 por ciento de la economía en Iberoamérica y se estima que, para finales de 2024, habrá generado 17 millones de empleos en la región.

En los último cinco años, Iberoamérica recibió más de 106,7 millones de dólares en inversión extranjera directa (IED) en este dominio, apuntó ONU-Turismo.

El pasado año, Fitur batió récords en todos sus parámetros, con un balance de participación de 152 países, 96 de ellos con representación oficial, la convocatoria de nueve mil empresas y la asistencia de más de 250 mil personas.

De acuerdo con los organizadores del evento, con sede en el recinto de IFEMA Madrid, finalmente será Brasil el País Invitado, al postergar México esta categoría para la cita de 2026.

En su 45 edición, Fitur contará de todas formas con una notable participación de México, junto con República Dominicana, Cuba, Argentina, Ecuador, Panamá, Perú, Puerto Rico, Chile, Colombia, Uruguay, Jamaica, Guatemala y Venezuela, entre otros.

El evento se alinea con el reto global del turismo y pone a la sostenibilidad en el centro de su programación para contribuir a un crecimiento económico sólido, resaltaron desde el encuentro con turoperadores, hoteleros, aerolíneas y restauradores de todo el mundo.

Como objetivo principal, la muestra plantea dos de sus grandes proyectos. Por un lado, el Observatorio FITURNEXT, la plataforma dedicada a promover buenas prácticas; y el Reto 2025, centrado en cómo el turismo puede contribuir a la gestión sostenible de los alimentos.

En esta línea y tras el análisis de cerca de 300 propuestas, fueron premiadas en anticipo las Rutas Gastronómicas Sostenibles de Extremadura (España), Hurtigruten Cruises (Noruega) y Too Good To Go (Dinamarca).

Por otro lado, se consolida FITUR 4all, el espacio que por segundo año consecutivo se enfoca en todas las personas con necesidades de accesibilidad a destinos y servicios con la finalidad de fomentar el turismo inclusivo.

Tomado de Prensa Latina

