Reiteran confianza en éxito de los vínculos bilaterales China-Cuba

En una conferencia de prensa efectuada la tarde de este lunes en la sede de la embajada, el diplomático recordó que el 28 de septiembre se cumplieron 64 años del establecimiento de las relaciones entre ambos países. “Cuba y China coinciden en muchos principios de la diplomacia y las relaciones internacionales, y comparten el mismo sentido de la justicia”, dijo.

“Ese mismo día, el ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, al pronunciar su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU), instó una vez más al gobierno de EE.UU. a levantar por completo el bloqueo a Cuba y eliminar la designación de la isla en la lista de supuestos estados patrocinadores del terrorismo”, subrayó.

Resaltó Hua Xin que, frente a actos unilaterales e intimidatorios como las sanciones y el bloqueo, China apoya firmemente a los países en la defensa de sus derechos legítimos.

“Las sanciones y la presión no traerán ventajas monopolísticas. Reprimir y contener a otros no resolverá los problemas internos. No se debe privar a los pueblos de todos los países del derecho a una vida mejor”, dijo.

Destacó asimismo la intervención en ese escenario del ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, quien en sus palabras “reiteró el inquebrantable respaldo de Cuba al principio de Una Sola China, conforme a lo decidido en la resolución 2758 de la AGNU, que reconoce a la República Popular China como la única y legítima representante del pueblo chino”.

El máximo jefe de la diplomacia cubana también “expresó (en la ONU) su firme rechazo a las acciones encaminadas a lesionar la integridad territorial y la soberanía de la República Popular China y condenó la injerencia en sus asuntos internos”.

“China agradece esta postura de Cuba”, enfatizó el embajador, y argumentó que “la histórica resolución 2758 resolvió de una vez por todas la cuestión de la representación de toda China, incluida Taiwán, en la ONU. Dejó claro que no existen ‘dos Chinas’ o ‘una China y un Taiwán’. En esta cuestión de principios no hay zonas grises ni margen para la ambigüedad”.

Asimismo, el diplomático del país asiático agradeció a Cuba por la declaración conjunta pronunciada a favor de China en el Consejo de Derechos Humanos el 24 de septiembre.

“Cuba, como representante de cerca de 80 países, pronunció una declaración conjunta en el 57 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, enfatizando que el respeto a la soberanía, la independencia y la integridad territorial de todos los países y la no injerencia en los asuntos internos de países soberanos son normas básicas de las relaciones internacionales”.

“Los asuntos de Xinjiang, Hong Kong y Xizang son asuntos internos de China. Nos oponemos a la politización de las cuestiones de derechos humanos, la práctica de doble rasero y el uso de los derechos humanos como pretexto para interferir en los asuntos internos de otros países”, recalcó.

Por otra parte, el embajador agradeció profundamente el acto celebrado este 27 de septiembre en La Habana para conmemorar el 75 aniversario de la fundación de la República Popular China. “Fue un gesto amistoso que Pekín agradece”, dijo.

Consideró Hua Xin que el apoyo y la ayuda mutua entre China y Cuba ha alcanzado en los últimos tiempos niveles superiores, en el empeño común de ambos gobiernos de construir una comunidad de futuro compartido.

En ese sentido, opinó que ambos países tienen potencialidades para fomentar una cooperación de alta complementariedad.

China en el lado correcto de la historia



En otro momento de su conferencia, el embajador Hua Xin se refirió a la celebración este 1 de octubre de los 75 años de la fundación de la República Popular China.

Comentó recientes palabras del presidente Xi Jinping, en las que este destacó que, en los últimos 75 años, China ha sido protagonista de “dos grandes milagros”: el rápido desarrollo económico y la estabilidad social a largo plazo.

El máximo líder chino también enfatizó en que “el gran rejuvenecimiento de la nación china ha entrado en un proceso histórico irreversible”.

El jefe del Estado enfatizó que, para impulsar la modernización china, es imperativo defender siempre el papel central del Partido en el ejercicio del liderazgo general y en la coordinación de los esfuerzos de todas las partes, seguir inquebrantablemente el camino del socialismo con peculiaridades chinas, profundizar la reforma en todos los ámbitos y ampliar la apertura, defender un enfoque centrado en el pueblo y mantenerse comprometidos con el desarrollo pacífico.

“China se mantendrá siempre firme en el lado correcto de la historia”, subrayó el embajador, y agregó que “en el lado de la civilización humana”.

“China enarbolará la bandera de la paz, el desarrollo, la cooperación y los beneficios mutuos, y se esforzará por promover la paz y la tranquilidad del mundo y el progreso común de la humanidad”, acotó. (ALH)

Claudia Fonseca Sosa/Cubadebate