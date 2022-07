Código de las Familias: aceptación popular

En el presente mes de julio el Código de las Familias será analizado por los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular, y para septiembre se prevé realizar el Referendo, procedimiento jurídico por el que se somete al voto popular determinadas leyes para su ratificación.

El documento, ahora en su versión 25, ha recibido transformaciones luego de la Consulta Popular en la que participaron más de seis millones de personas.

Se ha dicho que este es un Código de las Familias con espíritu, con sentimientos, con comprensión hacia problemáticas aún no resueltas por nuestra sociedad. Sustentado en principios emancipadores, de igualdad y de inclusión, el texto ha sido argumentado y esclarecido para que la población domine sus términos y adquiera conciencia sobre la importancia de su voto.

“Esta va a ser una Ley, además de necesaria, digna y construida por los cubanos”, ha expresado el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, al valorar la inclusión de dos mecanismos de participación: la consulta popular y el referendo.

Precisamente el proceso de consulta popular condujo a la modificación del 47.55% de las disposiciones contenidas en la versión 24 del proyecto. Algunas son de forma, otras de redacción y otras simplemente mejoran el texto, pero lo cierto es que todas tienden a que se entienda mejor el proyecto.

La nueva versión incluye 474 artículos, de 471 que tenía la anterior, y el 48.73% de ellos fue modificado, lo que habla de la seriedad con que se han acogido los criterios de la comunidad.

No obstante, un grupo de temas que generaron opiniones no se variaron, porque afectarían principios como la igualdad, la no discriminación, el respeto al valor supremo de la dignidad humana y otros.

En nuestra provincia de Matanzas, la Reverenda Ofelia Ortega Suárez, miembro de la Comisión Redactora, ha considerado que la consulta popular fue un éxito y resaltado que el 61.96% de las opiniones estuvieron a favor del proyecto de Código de las Familias, lo que ha sido extraordinario.

Se ha reiterado que este proyecto de Código de las Familias es producto del pensamiento del pueblo cubano, y de ahí su mayoritaria aceptación.