Cuba

Afectación de 2082 MW en pico del martes

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #Apagón #Apagones #Cuba #Electricidad #Ministerio de Energía y Minas (MINEM) #Unión Eléctrica (UNE)

En el día de ayer se afectó el servicio por déficit de capacidad durante las 24 horas y se mantuvo la afectación durante todo el horario de la madrugada.

La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 2075 MW a las 20:50 horas.

La producción de energía de los 54 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 5011 MWh, con 708 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 1075 MW, la demanda 2755 MW con 1690 MW afectados. En el horario de la media se estima una afectación de 1600 MW.

Se encuentran en avería la unidad 6 de la CTE Mariel, la unidad 6 de la CTE Diez de Octubre y la unidad 2 de la CTE Felton.

Se encuentran en mantenimiento la unidad 5 de la CTE Mariel, la unidad 3 de la CTE Habana, la unidad 5 de la CTE Nuevitas y las unidades 5 y 6 de la CTE Renté.

Las limitaciones en la generación térmica son de 426 MW.

Se prevé el completamiento de las unidades 3 y 4 de la CTE Cienfuegos con 73 MW.

Con este pronóstico se estima para el horario de máxima demanda una disponibilidad de 1148 MW con una demanda máxima de 3200 MW, para un déficit de 2052 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 2082 MW en este horario. (ALH)

Tomado de Cubadebate

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By Redacción TV Yumurí

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