«El rey ha muerto». Así informaban las monarquías el deceso de los gobernantes, mientras redoblaban las campanas. Eran rituales de respeto y de acompañamiento en la transición: de la vida a la eternidad, de un rey a otro, de una época a la siguiente.

Hoy, alejado de los focos y acompañado por su familia, el rey ha muerto. Pelé, el rey del fútbol, de un deporte que empezó a jugar con insolencia adolescente y que cambió a su pinta. Su reinado no fue por apellido, ni por familia, ni por tradición; fue por talento y por hambre. La metafórica y la real.

Su viejo intentó ser futbolista, pero se rompió los ligamentos y olvidó la carrera. La mamá de Pelé odiaba al fútbol e hizo todos los esfuerzos para que el hijo no se dedicara al deporte. Falló. Gracias a Dios falló.

Vendía cacahuetes y lustraba botas en la calle para ayudar a la familia. El niño Edson armó un equipo con sus amigos y comenzó en torneos sin importancia. Jugaban «a pata pelá», porque no tenían monedas para comprarse zapatillas.

Edson vivió la pobreza, la encarnó y la hizo propia. Ese fue el motor para desobedecer a su madre y jugar por las inferiores del Santos. Flaco y mal alimentado, no le proyectaban futuro. Destruyó los prejuicios. Con talento, disciplina y honestidad forjó un nombre, y con apenas 17 años lo convocaron al Mundial en 1958.

Ocho años antes, cuando era un párvulo, vio llorar a su padre el día en que Brasil perdió la finalísima contra Uruguay. Ese día le prometió ganar el título. Y lo hizo. Y no una, sino tres veces. ¿Para qué llenar la nómina si puedes ser el mejor de todos los tiempos?



El niño Edson recibió un apodo. Sus amigos le pusieron Pelé y así quedó para siempre. Después llegaron otros, pero ninguno tan acertado como “el rey”. Un rey que ganó espacio en el trono, que construyó el reinado a su alrededor. Sin grandilocuencia ni soberbia, sino que con ingenio, buen tino y agradecimiento.

El que tuvo hambre jamás se olvida. Y el mejor jugador de la historia, jamás se olvida. Hoy murió Pelé, con 82 años y una galería de recuerdos irán agigantando la leyenda. La leyenda del niño que se volvió futbolista en un mundo en blanco y negro, y coloreó lu vida con humildad y títulos.

Así son los inmortales, antagónicos y protagonistas, y finalmente, eternos. Hoy redoblan las campanas. Pelé vivirá para siempre, pero el rey ha muerto. (PRM)

🇧🇷 The one & only Pelé

⚽️ 1279 goals

🏆 3 FIFA World Cups

🏆 6 Brazilian league titles

🏆 2 Copa Libertadores

🎖️ FIFA Player of the Century

🎖️ TIME 100 Most Important People of the Century

🐐 The GOAT & Trailblazer #FIFAWorldCup|#Pele|#BRA pic.twitter.com/U13h7h5ssI

