La interminable cola de los cajeros

En los últimos días percibo un incremento de los públicos ante los bancos y en la Casa de cambios que identificamos como Cadeca. En los cajeros automáticos se aprecia igual crecimiento y de hecho he conversado de noche con algunos de los usuarios mientras hacen la cola para el próximo día.

La venta de turnos, los que marcan para varias personas, que aparecen todos juntos a la hora de apertura de los cajeros o la salida de los trabajos para asegurar algo de dinero en efectivo, forman parte de los criterios más escuchados.

Busqué en la prensa cualquier comentario reciente pero no hallé información al respecto. No puedo sostener que no existan, pero no lo encontré en los primeros intentos.

La última información publicada en el sitio web del Banco Central de Cuba en el mes de noviembre advierte de la seguridad de los servicios electrónicos de pago y la discreción que debemos guardar de nuestros datos personales, cuentas y pines, para evitar una estafa u otro proceder indebido. La otra publicación del propio medio se refiere a una nueva aplicación de EnZona.

Es decir que las colas que amanecen diariamente frente a sus inmuebles, al parecer no sugieren alguna información adicional.

Alguien puede sugerir la consulta directa al banco u otros organismos competentes, pero el interés tenía más que ver con la percepción de los usuarios.

De todos modos la búsqueda de la necesaria información deberá acometerse en los próximos días y para ello consultaremos también a la institución bancaria.

Sobran las preguntas al respecto aunque algunas hayan sido abordadas con anterioridad en diferentes espacios informativos.

Siempre será de interés conocer a esta altura del año cómo se comportan las operaciones de transferencia o pagos mediante las plataformas electrónicas o el nivel de las extracciones bancarias con relación a períodos anteriores.

Una de las interrogantes más repetidas tienen que ver con el monto de efectivo que puede extraerse cada vez por un usuario en una unidad bancaria. En cualquier variante existe un número elevado de ciudadanos que por múltiples razones requieren de un nivel de dinero en efectivo.

En reciente edición del programa televisivo Hacemos Cuba, el Vicepresidente del Banco Central de Cuba Alberto Quiñonez Betancourt, esclareció que no existe una norma para establecer la cantidad de efectivo que se puede extraer en cada banco. El monto se establece a partir de la disponibilidad de efectivo con el objetivo de abarcar el mayor número de clientes.

Entonces sobrevienen criterios y planteamientos que merecen ser abordados. ¿Cuánto resuelven mil pesos si es la cifra máxima que se puede extraer? ¿Cuántas veces debemos hacer la cola para extraer el salario mensual? ¿Si me lo pagan de una vez no se eliminaría mi presencia repetida en la cola?

Las respuestas a estas y otras preguntas deben surgir de la consulta permanente a los usuarios. Mientras más amplia, más cercana a los intereses de la mayoría.

El proceso de bancarización abarca numerosas y complejas operaciones. Su aplicación forma parte de las acciones necesarias al desarrollo económico del país. Para ello se requiere del cumplimiento puntual de todas las medidas aprobadas por los distintos organismos y actores económicos. El debido control de los procesos y la necesaria información contribuyen a su cumplimiento. (LLOLL)

Post Views: 37