Ciencia

Vigilan otra onda tropical en el Atlántico oriental

#Atlántico oriental #ciencia #onda tropical
Una onda tropical cercana a la costa oeste africana produce lluvias desorganizadas y tormentas eléctricas sobre el oriente del Atlántico, por lo que existen condiciones propicias para el avance de un sistema ciclónico durante los próximos días.

Así lo confirma el más reciente reporte del Centro Nacional de Huracanes, el cual precisa que este futuro evento presenta un 40 por ciento de formación en los próximos siete días.

Los meteorólogos de la región vigilan este fenómeno que puede conducir al desarrollo de una depresión tropical a mediados de la próxima semana mientras se mueve de oeste a oeste-noroeste a unos 15 kilómetros por hora sobre el Atlántico tropical oriental y central.

La actual temporada ciclónica, que arrancó el 1 de junio último, ha tenido una evolución inédita en comparación con ciclos anteriores.

Hasta la fecha solo se han formado seis tormentas y un huracán, en un periodo que se extiende hasta el 30 de noviembre.

Pronosticada de activa, varios factores conducen al bajo desarrollo de tormentas en este 2025, entre ellos el anticiclón atlántico, de una amplitud e intensidad inusuales, el cual desvió las ondas tropicales de principios de temporada provenientes de la costa de África Occidental más al sur de lo habitual.

Según fuentes oficiales, también existía a inicios de temporada un flujo persistente de polvo sahariano seco alrededor del anticiclón atlántico. (ALH)

Tomado de Prensa Latina

