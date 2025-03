Treinta segundos después de despegar desde Noruega, el cohete alemán Spectrum pierde el control y se estrella contra el suelo

La startup aeroespacial privada europea Isar Aerospace completó “con éxito” el domingo el primer vuelo de prueba de su cohete Spectrum, a pesar de que se estrelló contra el suelo apenas unos segundos después del lanzamiento.

Isar Aerospace, una startup alemana con sede en Múnich, lanzó el cohete desde la isla de Andøya, en el norte de Noruega. El cohete despegó de la plataforma a las 12:30 p.m.

El domingo voló durante unos 30 segundos antes de darse vuelta y caer de nuevo a la Tierra, generando una poderosa explosión.

El Spectrum, de 28 metros de largo, es un cohete de dos etapas diseñado específicamente para colocar satélites pequeños y medianos en órbita.

El lanzamiento estuvo sujeto a una variedad de factores, incluidas las condiciones climáticas y de seguridad, y el despegue del domingo siguió a una semana de condiciones adversas, que obligaron a posponer la prueba tanto el lunes como el sábado debido a restricciones climáticas.

Countdown begins for the first test flight of Spectrum. Subject to weather, safety and range infrastructure, the launch window opens 12:30pm – 03:30pm CEST.

