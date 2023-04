La empresa de ciberseguridad Home Security Heroes desarrolló recientemente la red neuronal PassGAN, un generador de contraseñas basado en una red generativa adversarial (GAN, por sus siglas en inglés), que es un modelo de aprendizaje automático.

La compañía proporcionó a PassGAN 15.680.000 contraseñas comunes de no menos de cuatro caracteres y no más de 18 para entrenar el modelo. Como resultado, PassGAN es capaz de descifrar el 51% de las contraseñas comunes en menos de un minuto, el 65% en menos de una hora, el 71% en menos de un día y el 81% en menos de un mes.

AI can crack your password easily!

Are you using a password manager?#AI #passgan #psw pic.twitter.com/nZ7VcPmeqc

— cryptosecco 💀 | Grand Master of the Citadel 🔑 (@ilseccoz) April 8, 2023