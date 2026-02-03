Ciencia que florece: Culmina curso internacional de simbiosis vegetal en Universidad de Matanzas

Concluyó la segunda parte aplicativa del Curso Internacional «Simbiosis en Agroecología», marcando la culminación de un proceso formativo que inició en la casa de altos estudios yumurina enero de 2025 con la fase teórica impartida por el Dr. Miguel López Gómez, profesor Titular de Fisiología Vegetal de la Universidad de Granada.

Esta edición práctica permitió a los participantes implementar directamente los conocimientos teóricos adquiridos el año anterior, trabajando en el laboratorio con la colaboración de especialistas y recursos de la Estación Experimental de Pastos y Forrajes «Indio Hatuey». El propio Dr. López Gómez contribuyó con insumos especializados para garantizar el éxito de los ejercicios prácticos.

Durante el curso, los participantes lograron obtener evidencias concretas del crecimiento de bacterias a partir del cultivo de rhizobium en especies leguminosas como frijol, habichuela y maní, validando experimentalmente los principios de la simbiosis vegetal.

Los asistentes manifestaron su interés en continuar profundizando en el tema, expresando su esperanza de cursar futuras versiones del programa que exploren con mayor detalle las relaciones fisiológicas para elevar los rendimientos agrícolas desde un enfoque agroecológico.

Yasnier Hinojosa/ Tomado del perfil de Facebook de la Universidad de Matanzas

