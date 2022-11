Artemis I rumbo a la Luna

Tras medio siglo de ausencia en la superficie lunar, la misión Artemis I, sin tripulantes, despegó desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida (Estados Unidos).

La misión recorrerá más de dos millones de kilómetros en unos 25 días, para hacer un sobrevuelo por la superficie de la Luna y regresar a la Tierra el 11 de diciembre, con un amerizaje controlado en el océano Pacífico, refiere la Nasa.

La nave cuenta con una altura superior a un edificio de 30 plantas y se elevó a la 01H47 (hora local). A bordo solo viajan tres maniquíes y dos muñecos de personajes de ficción: el perro Snoopy y la oveja Shaun.

We are going.

For the first time, the @NASA_SLS rocket and @NASA_Orion fly together. #Artemis I begins a new chapter in human lunar exploration. pic.twitter.com/vmC64Qgft9

— NASA (@NASA) November 16, 2022