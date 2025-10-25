Termoeléctrica Antonio Guiteras prepara mantenimiento ligero

Previsto para iniciar en algún momento de la semana próxima, la Central Termoeléctrica (CTE) Antonio Guiteras, mayor bloque unitario en Cuba, prepara un mantenimiento ligero, de aproximadamente cuatro días, con la finalidad de corregir defectos técnicos y garantizar la limpieza en áreas cardinales.

Rubén Campos Olmo, director general de la industria, precisó a la Agencia Cubana de Noticias que entre las actividades de mayor peso sobresale la solución de una irregularidad en el recalentador de alta temperatura (RAT), causa fundamental del sobreconsumo de agua en la unidad con más de 35 años de explotación.

Al propio tiempo se procederá a la limpieza del condensador y el lavado de los calentadores de aire regenerativo (CAR), entre más de 450 tareas que deben asegurar a la CTE Antonio Guiteras un incremento de potencia y mayor estabilidad en línea, informó el directivo.

Subrayó Campos Olmo que en estos momentos el bloque genera alrededor de 215 megawatts para el sistema electroenergético nacional (SEN), aunque advirtió una tendencia a la disminución en los próximos días hasta la posterior salida de línea.

Esta termoeléctrica, punta de lanza en la generación térmica en la mayor de las Antillas, destaca entre sus iguales por ubicarse en la zona occidental de la Isla, donde se concentran las mayores cargas, y consumir crudo nacional por oleoducto sin necesidad de gastos por concepto de transportación, entre otras ventajas.

Tomado de Granma

