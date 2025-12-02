Priorizan en Matanzas recuperación de servicios con miras a enero

Foto: Tomada del perfil de Facebook de Ismael Vázquez

La recuperación de servicios legendarios en la ciudad de Matanzas ocupa hoy valiosos esfuerzos en la provincia para recibir el primero de enero, cuando se cumplirán 67 años del triunfo de la Revolución cubana.

En La Vigía, plaza fundacional de la urbe de San Carlos y San Severino de Matanzas, desplegaron recursos para pintar fachadas y se trabaja en recuperar el alumbrado ornamental.

Idovaldo Díaz Martínez, coordinador de Programas y Objetivos del Gobierno Provincial, reconoció que el proceso inversionista benefició al Teatro Sauto, Monumento Nacional, y a la Oficina del Conservador, que se remozó con pintura para acoger próximamente la Feria de Negocios de la provincia.

Leonel Pérez Orozco, Conservador de la Ciudad, adelantó que la institución contratará oficiales de vigilancia para preservar los inmuebles que se encuentran en el entorno y regular el acceso de los transeúntes que circulan con vehículos por el área peatonal.

En reciente recorrido de las autoridades por las principales obras que auguran regalar a los matanceros el próximo primero de enero trascendió la restauración de la antigua unidad gastronómica de Ayuntamiento esquina a Milanés, que lleva a cabo el Grupo Génesis.

Bárbaro López Suárez, artista plástico independiente especializado en la labor, explicó que ya concluyeron los trabajos de desconchado de las paredes para recuperar elementos originales; en la primera quincena de este mes pretenden concluir las labores de albañilería y comenzar a montar la carpintería y la luminaria.

El inmueble, que pertenece al Grupo Empresarial de Comercio de Matanzas, pretende expender café, helados y dulces finos, como otra de las oportunidades para ofrecer al pueblo en la jornada por el Triunfo de la Revolución, que tendrá su acto central en el municipio cabecera de la provincia de Matanzas.

