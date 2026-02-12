Matanzas remonta los 95. MW de potencia instalada en parques solares fotovoltaicos

Con la reciente sincronizacion al sistema electro energético nacional del parque solar fotovoltaico Guanábana, en esta ciudad de Matanzas, la provincia se sitúa como la segunda de mayor generación en esa fuente renovable de energía, tras la de Holguín.

El ingeniero Israel Prado Almendariz, inversionista de la Empresa Eléctrica de Matanzas puntualizó que el territorio dispone de una potencia instalada que se acerca a los 97 MW, tomando en cuenta los cuatro parques de 21.87 MegaWatts, el de 5 MW de Jovellanos y los dos construidos con cooperación internacional hace años, en la ciudad Cárdenas.

Con sus siete inversores en explotación, el parque solar Guanábana, contribuyó a que la nación sobrepasara recientemente los 900 MW de potencia instantánea entregada al SEN durante el horario de mayor radiación.

Para este 2026, se montarán dos parques solares fotovoltaicos de 5 MW de potencia pico, cada uno en los municipios de Cárdenas y Jovellanos, incorporando tecnología de vanguardia con sistemas de acumulación de energía, en el segundo semestre se acometerá el de La Conchita, de. 21.87 MW, próxima a Varadero, un programa que aspira a totalizar no menos de 170 MW en los próximos años.

José Miguel Solís/ Perfil de Facebook

Post Views: 1