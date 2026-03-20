Masiva manifestación en Teherán condena ataques de EEUU e Israel

Miles de personas se manifestaron hoy en la capital iraní para condenar lo que calificaron como agresión conjunta de Estados Unidos e Israel contra su país, en una jornada marcada por consignas de rechazo y muestras de apoyo al Gobierno.

Tras las oraciones del viernes, la Gran Mezquita Imam Jomeini acogió una masiva concentración en la que los participantes, pese a las bajas temperaturas, corearon consignas contra Washington y Tel Aviv.

Durante la movilización, los asistentes ondearon banderas iraníes y exhibieron fotografías de víctimas de los ataques, en señal de denuncia y solidaridad.

Al término de la manifestación, se realizó un cortejo fúnebre por el ministro de Inteligencia iraní, Ismail Khatibzadeh, y varios miembros de su familia, fallecidos en recientes bombardeos atribuidos a Estados Unidos e Israel.

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, había anunciado la muerte del alto funcionario, en el contexto de la escalada militar que enfrenta al país con ambas naciones.

De acuerdo con reportes oficiales, desde finales de febrero se desarrolla un conflicto armado que ha dejado cientos de muertos, incluidos altos cargos iraníes, mientras Teherán ha respondido con el lanzamiento de misiles y drones contra territorio israelí.

Prensa Latina

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