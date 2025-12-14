Grupo palestino critica respuesta global ante crímenes israelíes

El Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP) consideró que el fracaso internacional para detener la catástrofe humanitaria en la Franja de Gaza representa una traición y una complicidad con los crímenes israelíes.

En un comunicado, la organización de izquierda afirmó que esa situación provocó un fracaso moral y un colapso total del sistema de leyes y valores que el mundo dice defender.

La crisis humanitaria en Gaza alcanzó niveles intolerables, destacó la formación, en alusión a la destrucción causada durante dos años por la agresión israelí y los recientes daños provocados por la tormenta Byron.

El FPLP denunció “la magnitud de la tragedia que viven más de un millón de personas desplazadas, atrapadas entre el hambre, las enfermedades y las tormentas”.

Ante esa situación, instó a los mediadores y garantes de la tregua vigente, así como a las instituciones internacionales, a adoptar medidas inmediatas para obligar a Israel a permitir la entrada de tiendas de campaña y productos vitales como alimentos y medicinas.

Destacó que es necesario garantizar un nivel mínimo de protección y dignidad humana en el territorio.

También exigió la apertura total y sin restricciones de todos los cruces fronterizos y el “fin de la política sistemática de hambruna y del racionamiento criminal”.

El mundo debe detener las continuas violaciones del Ejército, el silencio global ante este continuo colapso humanitario constituye una complicidad en el crimen y puede abrir la puerta a más desastres, advirtió.

Prensa Latina

