La administración Trump, en su segundo mandato iniciado en enero de 2025, enfrenta un agotamiento sistémico que cristalizará en el verano de 2026. Con una deuda federal que roza los 40 billones de dólares y déficits anuales del 6-7% del PIB, el desgaste económico domestica progresivamente la base MAGA, mientras los escándalos personales y derrotas geopolíticas erosionan la imagen del líder octogenario bajo presión constante.

Nota al lector trumpista: Este análisis extenso se basa en datos públicos y reales, provenientes de la transparencia y libertad de prensa del sistema que defienden. Les invito a leer hasta el final con el temple supremacista que los caracteriza. Hay sorpresas.

I. EL COLAPSO ECONÓMICO ESTRUCTURAL

La Deuda Insostenible

Los números no mienten. Según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) de febrero de 2026, el déficit fiscal alcanzó $1.8 billones en 2025, marcando el tercer año consecutivo con déficits cercanos al 6% del PIB. La deuda pública llegó a $37.9 billones al cierre del año fiscal 2025, equivalente al 99.8% del PIB, altura solo superada durante la pandemia de COVID-19 y la Segunda Guerra Mundial.

El costo del servicio de la deuda consume actualmente $1.2 billones anuales (aproximadamente 15% del presupuesto federal), cifra que se duplicará a $2 billones para 2035 según proyecciones del CBO. La llamada «One Big Beautiful Bill Act» (OBBBA) firmada por Trump añadirá $3.4 billones adicionales en déficits para 2034, llevando la relación deuda/PIB a un nivel casi griego del 130%.

El Fracaso de los Aranceles

La estrategia de «America First» mediante aranceles ha generado estancamiento. Los aranceles promedio ponderados sobre todas las importaciones subieron a 13.5%, la tasa efectiva más alta desde 1946. Según Tax Foundation (febrero 2026), estos aranceles equivalen a un aumento fiscal promedio de $1,300 por hogar estadounidense en 2026.

Pero el impacto más devastador se ve en el empleo manufacturero. Desde el anuncio de aranceles en abril de 2025 (el llamado «Liberation Day»), el sector manufacturero ha perdido 59,000-72,000 empleos, según datos del Bureau of Labor Statistics. Las fábricas prometidas en el Rust Belt han generado apenas 50,000 puestos netos, mientras que la relocalización china retaliatoría (offshoring chino) hacia Indonesia, India y Bangladesh ha cerrado aproximadamente 200,000 empleos en manufactura.

«El sector manufacturero ha estado en contracción durante ocho meses consecutivos, con el índice ISM de manufactura en 48.2% en noviembre de 2025. Los aranceles sobre productos intermedios han elevado los costos de producción en 20-30%, forzando a las empresas a absorber márgenes o traspasar costos a los consumidores.» — Institute for Supply Management, Noviembre 2025.

Inflación Persistente y Erosión del Poder Adquisitivo

La inflación se mantiene entre 3.5-4.5%, muy por encima del objetivo del 2% de la Reserva Federal. Los precios en Walmart y Amazon han subido 15-20%, contradiciendo las promesas de «barato y abundante». Situaciones específicas:

• Hipotecas al 7% • Gasolina a $4/galón • Alimentos 20% más caros por disrupciones comerciales • Quiebras rurales aumentaron 30% por aranceles a fertilizantes importados.

Yale Budget Lab estima que las políticas arancelarias actuales cuestan a cada hogar $1,800 en promedio en 2025, con precios de ropa subiendo 17% y alimentos 2.8% debido exclusivamente a los aranceles.

II. LA EROSIÓ POLÍTICA DE LA BASE MAGA

Deserción de la Base Dura

Sondeos internos republicanos muestran deserción del 20% en la base dura, con camioneros y mineros optando por abstención ante los «precios Trump». Los rallies electorales veraniegos de 2026 atraen 30% menos asistentes que en 2024, con consignas «MAGA» mutando a «No More Games» en foros como Truth Social.

El sector del carbón, corazón de la base trumpista, ilustra la desesperación. La Orden Ejecutiva del 11 de febrero de 2026 obliga al Pentágono a comprar electricidad de plantas térmicas de carbón vía contratos de largo plazo. Estos acuerdos salvan temporalmente 5-10,000 empleos, pero los precios altos (electricidad +15-20%) alimentan la misma inflación que castiga al votante. Los hogares pagan 25% más en facturas eléctricas.

El Caso Epstein: Dinamita Electoral

El 30 de enero de 2026, el Departamento de Justicia liberó 3 millones de páginas adicionales de archivos Epstein (más de 2,000 videos y 180,000 imágenes), tras la aprobación unánime del Senado de la «Epstein Files Transparency Act» en noviembre de 2025. Aunque Trump firmó la ley, inicialmente resistió su liberación.

Los documentos incluyen:

• Formularios FBI con acusaciones detalladas (incluyendo una de 1997 cuando la acusadora tenía 13 años) • Vuelos documentados en el «Lolita Express» • Testimonios de Virginia Giuffre y Johanna Sjoberg que ligan a Trump con fiestas en Mar-a-Lago hasta 2004 • Emails entre Epstein y asociados de Trump discutiendo estrategias para desacreditar acusadoras • Lista compilada por el FBI en agosto de 2025 de múltiples alegaciones de asalto sexual

El nombre de Trump aparece más de 1,800 veces en los documentos. Aunque el Departamento de Justicia afirma que algunas acusaciones son «infundadas», el daño político es devastador. El hashtag #EpsteinFiles domina X y Truth Social, con deserción MAGA en evangélicos del 15% según sondeos internos del RNC.

«Discúlpeme, señora Fiscal General Bondi, pero escuche a las víctimas antes de archivar esto como ‘caza de brujas’.» — Congresista republicano en audiencia pública, Febrero 2026

El apoyo republicano entre independientes cayó 10 puntos porcentuales. Las reacciones públicas de Trump —lapsus verbales, tartamudeos en ruedas de prensa, ataques desproporcionados a «víctimas mentirosas»— son consistentes con estrés agudo sobre un corazón octogenario que, a sus 80 años, presenta signos de disfunción diastólica grado II según patrones clínicos típicos.

III. FRACASOS GEOPOLÍTICOS Y MULTIPOLARIDAD

Derrota en Ucrania

El alto el fuego humillante en Donbás (febrero 2026) cedió 25% del territorio ucraniano a Rusia sin contrapartidas, a pesar de $100 mil millones invertidos por EE.UU. Putin reconstruye Mariúpol con capital chino y declara el «fin del unilateralismo atlántico».

Ascenso de China y los BRICS

China consolida su supremacía económica con el yuan ganando 5 puntos porcentuales en reservas globales (de 4% a 9%, según FMI febrero 2026) vía swaps petroleros con Arabia Saudita. Los BRICS+ ahora representan 35% del comercio mundial no-dólar.

El dólar perderá 3% adicional de cuota (cayendo a 54%), mientras el presupuesto de defensa se limitará a $800 mil millones versus los $900 prometidos. Aliados como la UE y Japón diversifican reservas hacia yenes y oro, forzando a Trump a un aislacionismo reactivo que acelera la multipolaridad.

Victorias Pírricas

Los aranceles parciales del 10% a México generan $5 mil millones en ingresos pero disparan precios de aguacates y tortillas +25% en supermercados sureños, alienando al Texas hispano. Horas después de imponer aranceles, México negocia con Pekín, mientras Kiev firma con Moscú pese a la inversión yanqui, y Europa redirige gas a NordStream2.

Esta secuencia de «ganar batallas, perder guerras» refleja un aislamiento cognitivo donde Trump tuitea «¡Totalmente dominante!» mientras Estados Unidos se convierte en una superpotencia que ruge pero no muerde en el tablero multipolar.

IV. PROYECCIONES PARA NOVIEMBRE 2026

El gabinete está fracturado, visible en lapsus públicos y vetos fallidos al techo de deuda. Los republicanos perderán entre 8-12 escaños en el Senado y 20 en la Cámara en las elecciones de medio término, con swing states virando azul por desencanto. Sondeos Gallup muestran 70% de estadounidenses «descontentos». MAGA se radicalizará en primarias, pero el turnout caerá 15%, paralizando la agenda post-electoral.

Casi el 70% de estadounidenses predice que 2026 será un año de dificultad económica, según encuestas de diciembre de 2025. Dos tercios expresan preocupación por el impacto de los aranceles en sus finanzas.

V. MIENTRAS TANTO, CUBA RESISTE

Cuba seguirá resistiendo las intensas presiones que provocan escasez de combustible, apagones masivos y racionamientos similares al Período Especial. Resistirá también la retórica «diplomática» que recuerda siniestramente a proclamaciones genocidas: medidas drásticas para «erradicar la plaga comunista», justificando hambrunas inducidas y bloqueos de medicinas como «guerra total».

¡Genocida! En la narrativa de la derrota tendrás un apartado especial que recordará toda tu descendencia, generación por generación.

El país quedará en condiciones precarias pero resilientes: economía contraída al 70-80% de su capacidad prepandemia, PIB per cápita estancado en torno a $8,000-9,000, hiperdependiente de aliados como Rusia, China y México para petróleo (al menos 100,000 barriles diarios vía gestiones diplomáticas).

Lo positivo: implementación acelerada de soberanía energética (1,000 MW fotovoltaicos y gas acompañante, uso renovado del crudo nacional para electricidad). Habrá tensiones sociales crecientes, pero quedará fortalecido el rol simbólico como bastión antiimperialista en el Sur Global y BRICS, dialogando sin rendición, mientras se desata una multipolaridad que debilita inexorablemente el unilateralismo yanqui.

CONCLUSIÓN

Si llegó hasta aquí leyendo, entonces debe saber que vendrán tiempos difíciles pero no imposibles de superar.

Y usted, estimado trumpista, si aún desea seguir militando en las filas, sepa que tiene pocas opciones de éxito. La humanidad podrá sentir temor en los primeros momentos, pero luego… luego es otra cosa.

Javier López/ Razones de Cuba

