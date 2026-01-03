Delcy Rodríguez: el único Presidente de Venezuela es Nicolás Maduro

Foto: Tomada de Prensa Latina

La vicepresidenta Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, ratificó este sábado que Nicolás Maduro sigue siendo el presidente del país, luego de que el mandatario fuera secuestrado la madrugada de hoy tras una agresión de EE.UU, reportó el Universal de Venezuela.

Venezolanos exigen «la inmediata liberación de Nicolás Maduro y su esposa. Es el único presidente de Venezuela. Está el único alto mando militar (…) en las calles de Venezuela hay un pueblo activado por el país», dijo.

La Vicepresidenta llamó al pueblo a mantenerse en calma y en fusión cívico-militar y policial. «Unidos como un solo cuerpo a defender a nuestra amada Venezuela», recalcó.

Rodríguez señaló, además, que en unión nacional, en paz y tranquilidad, el pueblo venezolano encontrará el camino. «Estamos dispuestos a relaciones de respeto, en el marco de la legalidad internacional y de las leyes de la República Bolivariana de Venezuela. Es lo único que aceptaremos como relacionamiento luego de haber atentado y agredido militarmente a nuestra amada nación y a la capital que vio nacer a nuestro padre libertador, Simón Bolívar».

De igual modo llamó a los pueblos de la «patria grande» a mantenerse en unión, pues las agresiones pueden llegar a cualquier país, no solamente a Venezuela, y afirmó que la historia y justicia les hará pagar a los extremistas que han promovido la acción armada contra el pueblo venezolano.

«Nosotros estamos listos para defender a Venezuela y nuestros recursos nacionales y energéticos. Exigimos la inmediata liberación del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores. Único presidente de Venezuela declaró».

También explicó que si algo le ocurriese al presidente Nicolás Maduro, la FANB y todos los organismos y el poder nacional de Venezuela están activados para resguardar la independencia, al tiempo que destacó las voces de apoyo a Venezuela por parte de la comunidad internacional y las movilizaciones populares en defensa de la soberanía y la integridad nacional.

Finalmente la Vicepresidenta llamó al pueblo venezolano a mantenerse en calma para enfrentar las dificultades en unión popular.

En la jornada, en reunión del alto mando político y militar, el Consejo de Defensa de la nación decidió activar el Estado de conmoción exterior, puesto a disposición de autoridades constitucionales y firmado por Maduro antes de ser secuestrado en un acto de terrorismo de estado.

Granma

