Celebra Unión de Reyes aniversario 42 del Programa del Médico y la Enfermera de la Familia

A pocas horas de celebrar el aniversario 42 de la creación del Programa del Médico y la Enfermera de la Familia, tuvo lugar el acto provincial en el municipio matancero de Unión de Reyes.

Concebido como un pilar fundamental del sistema de salud cubano, este Programa apuesta por una atención cercana, integral y continua a la población.

Durante el encuentro, la jefa de Enfermeras del Policlínico José Machado, Arnuris Plácido Baró, repudió la injerencia del Gobierno de los Estados Unidos contra el pueblo de Venezuela y resaltó la firme denuncia del pueblo unionense ante el criminal ataque.

La directora general de Salud en Matanzas, Yamira López García, destacó que desde hace dos años en el municipio trabajan de manera sostenida en la consolidación del Programa del Médico y la Enfermera de la Familia, con énfasis en la Atención Primaria de Salud.

En el último año, el territorio logró mejorar la infraestructura de sus áreas de salud, con resultados favorables en el Programa de Atención Materno Infantil y en las campañas de vacunación, subrayó.

Por su parte, el director general de Salud en Unión de Reyes, Raydel Alejandro Sotés Carrera, señaló que constituye un reto para Unión de Reyes está sede provincial y un ejemplo además de este importante programa para la población.

El acto resultó propicio para reconocer a personas e instituciones destacadas, así como para homenajear a trabajadores del sector de la salud por su valiosa contribución al fortalecimiento de la Atención Primaria.

Por sus resultados sostenidos en la donación voluntaria de sangre y su entrega a salvar vidas, recibió el Premio del Barrio, que otorgan los Comités de Defensa de la Revolución a instancia nacional, Eddy Medina Delgado, destacado por su quehacer comunitario y su brazo solidario al servicio de quienes lo necesiten.

En este aniversario, el municipio de Unión de Reyes demostró una vez más la grandeza de los trabajadores del sector de la salud, quienes con amor, entrega y dedicación acompañan a cada paciente. El Programa del Médico y la Enfermera de la Familia continúa como un pilar esencial del sistema de salud en Cuba.

