Asume la defensa del presidente Maduro abogado que representó a Julian Assange

El reconocido penalista Barry Pollack, defensor del periodista Julian Assange, asumió la defensa del presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro, en Nueva York, adonde fue llevado secuestrado junto a la primera dama Cilia Flores tras la agresión de EE.UU. de la madrugada del 3 de enero, cuando fuerzas militares bajo órdenes de la Casa Blanca perpetraron bombardeos contra Caracas y varios estados y asesinaron a decenas de civiles y militares.

En medio de su ilegítima detención, el presidente Maduro y Cilia Flores fueron conducidos este lunes al Tribunal del Distrito Sur de Nueva York para iniciarles un juicio por supuestos vínculos con el narcotráfico, proceso que deja su ver su naturaleza política luego de meses de acusaciones sin pruebas de la Administración Trump para culpar ante la opinión pública al líder bolivariano de nexos con el tráfico de drogas.

Pollack ganó mayor notoriedad tras ayudar en 2024 al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, a llegar a un acuerdo que le permitió salir de la prisión. Cabe recordar que Assange enfrentaba cargos por conspirar para obtener y divulgar documentos clasificados de EE.UU., en relación con la mayor filtración de la historia estadounidense en 2010, que incluyó casi medio millón de documentos sobre las guerras en Irak y Afganistán. Esta filtración dejó al desnudo crímenes de lesa humanidad cometidos por tropas estadounidenses contra civiles durante sus invasiones a ambos países.

Asociado a la firma Harris St. Laurent & Wechsler LLP, este abogado litigante tiene más de 30 años de experiencia en casos criminales complejos y muchos otros delitos, señalan medios estadounidenses. También se le menciona como miembro del American College of Trial Lawyers, miembro de la American Board of Criminal Lawyers y expresidente de la National Association of Criminal Defense Lawyers.

Por su parte, Cilia Flores estará representada por Mark Donnelly, de la firma Parker Sanchez and Donnelly. Se trata de un abogado especializado en delitos económicos, quien trabajó más de una década en el Departamento de Justicia.

Mientras ambos fueron llevados ante el juez federal Alvin K. Hellerstein, a cargo del caso, afuera de la Corte miles de ciudadanos opuestos al intervencionismo de EE.UU. exigían su liberación y repudiaban la agresión militar contra la nación suramericana.

La vil agresión de Washington contra Venezuela tuvo lugar un mes después de que Trump indultase al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, sentenciado a 45 años de cárcel por un tribunal estadounidense por crímenes probados de tráfico de drogas. Sumado a este escándalo, contra el inquilino de la Casa Blanca se acumulan otros cuestionamientos, como las ejecuciones extrajudiciales en el Caribe (tras ataques contra supuestas narcolanchas), las operaciones militares de espaldas a las prerrogativas del Congreso, las consecuencias de la cacería de migrantes y las deportaciones, e incluso los nexos de Trump con el pederasta y depredador sexual Jeffrey Epstein.

Telesur

