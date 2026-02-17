Apoyar a Cuba es acto de justicia y congruencia, afirman en México

La presidenta del gobernante partido mexicano Morena, Luisa Alcalde, aseveró que apoyar humanitariamente a Cuba resulta hoy un acto de justicia y congruencia, en medio del reforzamiento del bloqueo impuesto a la isla por Estados Unidos.

“Apoyar humanitariamente a Cuba no es un acto de confrontación; es un acto de congruencia y es un acto de justicia”, expresó la dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a través de un video compartido en su cuenta de la red social X.

Señaló que el cerco económico, comercial y financiero aplicado por Washington desde hace más de 60 años, “ha tenido efectos acumulativos profundos” en la mayor de las Antillas.

“Tan solo en las últimas décadas, se han documentado pérdidas económicas multimillonarias que impactan directamente a la vida de la gente en acceso a medicamentos, alimentos e insumos básicos”, expuso al referir que esto se profundizó en recientes semanas, “a raíz del recrudecimiento del bloqueo”.

El mandatario norteamericano, Donald Trump, firmó el 29 de enero la orden ejecutiva que declara una supuesta emergencia nacional y establece un proceso para aplicar aranceles a bienes de países que suministren crudo a la mayor de las Antillas.

Organizaciones han advertido que privar a Cuba del acceso al petróleo implica paralizar al país, en tanto afecta ámbitos tan sensibles como la generación de energía eléctrica, el funcionamiento de hospitales, la producción y distribución de alimentos y el bombeo de agua.

“México siempre ha sido solidario”, manifestó Alcalde, quien destacó, asimismo, la solidaridad de la isla con su país y lo ejemplificó con la presencia de médicos especialistas de la nación caribeña que atienden a ciudadanos de las más zonas apartadas.

A su juicio, “América latina no puede hablar de integración, si le da la espalda a sus pueblos cuando enfrentan dificultades”.

Durante el mensaje, grabado desde el centro dispuesto por Morena en la Ciudad de México para acopiar víveres con destino a la isla como parte de una campaña que abarca todo el país, la dirigente aseguró que continúan recibiendo allí medicamentos, alimentos y artículos de higiene personal.

“En estos momentos difíciles, a nuestros hermanos y a nuestras hermanas cubanas les decimos: no están solos”, recalcó.

Otras iniciativas para mandar insumos a la mayor de las Antillas, como la impulsada por el Colectivo de Solidaridad Militante Va por Cuba y la Asociación de Cubanos Residentes en México José Martí, también han evidenciado la solidaridad del pueblo de esta nación norteamericana.

El jueves último, además, arribaron a La Habana los buques Papaloapan e Isla Holbox, de la Armada de México, con unas 814 toneladas de alimentos de primera necesidad y artículos de higiene, tras partir el domingo anterior rumbo a la nación caribeña.

“En cuanto regresen (los barcos), vamos a enviar más apoyo de distinto tipo”, afirmó ese día la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha expresado la disposición de México de abrir un puente aéreo, si Cuba lo solicitara, mediante el cual otros países hicieran llegar apoyo a la asediada isla.

Prensa Latina

