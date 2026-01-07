Acusación contra el presidente Maduro reconsidera definición del “Cártel de los Soles”

La nueva versión de la acusación —presentada ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York— menciona al Cártel de los Soles solo dos veces, frente a las 32 referencias de la acusación original de 2020. La nueva versión echa por tierra la matriz del Cártel de los Soles que fue tapa en los grandes medios internacionales, que se valieron de supuestas filtraciones provenientes de fuentes vinculadas a los servicios de inteligencia estadounidenses, particularmente la DEA y la CIA.

La nueva acusación, en lugar de describirlo como una organización jerárquica dedicada al narcotráfico, lo define como una «cultura de corrupción» integrada por altos funcionarios civiles y militares venezolanos, «protegen y promueven el tráfico de drogas», una definición alejada de un cártel de narcotráfico con la cual el presidente estadounidense, Donald Trump, justificó un despliegue militar sin antecedentes en el mar Caribe y que se instaló como un bloqueo a la exportación del petróleo venezolano.

En tanto, en la primera audiencia de este lunes, Maduro se declaró «prisionero de guerra», rechazó de manera categórica los cargos formulados en su contra y reiteró su condición de presidente legítimo de la República Bolivariana de Venezuela, denunciando que su detención constituye una violación flagrante del derecho internacional.

La corrección de la acusación cobra mayor relevancia porque, en febrero de 2025, el Departamento del Tesoro y luego el Departamento de Estado —bajo la administración Trump— designaron al Cártel de los Soles como una Organización Terrorista Extranjera (FTO), una medida que carece de sustento en los informes técnicos de la propia Administración para el Control de Drogas (DEA), la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la Unión Europea, ninguno de los cuales menciona al grupo en sus evaluaciones anuales sobre tráfico de drogas.

La DEA, en su Evaluación Nacional de la Amenaza de las Drogas 2025, detalla con precisión las rutas del narcotráfico en las Américas, pero no incluye a Venezuela como país de tránsito principal ni menciona al Cártel de los Soles en ningún apartado. Lo mismo ocurre en los informes de la ONU y del Observatorio Europeo de las Drogas.

Juventud Rebelde