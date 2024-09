Entregan Premios Emmy a mejores series de televisión en 2024

La edición 76 de los Premios Primetime Emmy 2024 reconoció a las mejores series de televisión durante el año.

Entre los premiados desctan Hacks como mejor comedia, Shogun en el apartado de mejor drama y Bebé Reno como mejor serie limitada o antológica. En el caso de Shogun se encuentra disponible en Disney+ se llevó los lauros además en mejor actor y actriz principales, mejor director y mejor actor invitado.

Por su parte la serie The Bear mereció los tres primeros grandes premios para Liza Colón-Zaya y Ebon Moss-Bachrach en Mejor Actriz y Actor de Reparto, respectivamente y Jeremy Allen White como Mejor Actor Principal.

Los audiovisuales nominados fueron emitidos con anterioridad por TV o en streaming antes del 31 de mayo de 2024. Por ello producciones de alata factura como Emily in Paris de Netflix y House of the Dragon de HBO y Max no formaron parte de esta edición.

Con la conducción de Eugene y Dan Levy la gala de la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión constituye una vez más la guía de las mejores producciones de la pantalla chica.

(Con información de Cubadebate)