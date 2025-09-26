Celebran aniversario 36 del Aeropuerto Internacional Juan Gualberto Gómez

Los trabajadores del aeropuerto Internacional Juan Gualberto Gómez de Varadero celebraron el aniversario 36 de la inauguración de esta terminal aérea, la segunda en importancia del país.

La jornada sirvió para agasajar a un grupo de fundadores por la trayectoria durante los años de la aviación civil cubana. También homenajearon a los organismos que participaron en el acto de apertura del aeropuerto en 1989.

Durante la conmemoración presidida por la Miembro del Buró del Comité Provincial del Partido en Matanzas, Norma Llerena Pérez, se entregaron carnés a nuevos militantes del Partido Comunista de Cuba y de la Unión de Jóvenes Comunistas.

El colectivo de la institución firmó además la Declaración del Gobierno Revolucionario titulada «Urge impedir una agresión militar contra la República Bolivariana de Venezuela» para respaldar al pueblo venezolano.

El Aeropuerto Internacional Juan Gualberto Gómez Ferrer fue inaugurado el 25 de septiembre de 1989 por el líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz. Tras 36 años, el Colectivo Vanguardia Nacional, garantiza la seguridad y eficiencia en cada operación, así como el compromiso de brindar un servicio de excelencia que contribuya al desarrollo turístico y económico del país.

Post Views: 2