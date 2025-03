Las redes sociales son 50 veces más peligrosas que las drogas, según un estudio

Las redes sociales, las plataformas en línea y los videojuegos representan un peligro mucho más inminente para los adolescentes que las drogas y el alcohol, advierte una nueva investigación alemana.

«Nos enfrentamos a un tsunami de trastornos de adicción entre los jóvenes que creo que estamos subestimando por completo», indica Rainer Thomasius, director médico del Centro Alemán de Investigación de Adicciones en la Infancia y la Adolescencia en el Hospital Universitario de Hamburgo-Eppendorf (UKE).

El estudio —realizado por el UKE junto con la compañía de seguros médicos DAK— revela que más del 25% de los menores de entre 10 y 17 años presentan síntomas de un uso arriesgado o patológico de las redes sociales, y que un 4,7 % de ellos pueden considerarse adictos.

«Las tasas de uso problemático de los medios de comunicación son entre cinco y cincuenta veces superiores a las de uso riesgoso de cannabis o alcohol en este grupo de edad», afirma Thomasius. Los expertos señalan que, pese a tener un efecto indirecto en el sistema nervioso central de una persona, la sensación de recompensa que las redes sociales crean en el cerebro es la misma que la que generan las drogas y el alcohol y que, por lo tanto, en ambos casos hay un riesgo de adicción.

«Se busca cada vez más lo mismo y se pierde el control», alerta Thomasius, agregando que «la enorme cantidad de tiempo que se consume en los medios lleva a descuidar otras áreas de la vida».

Síntomas y tratamiento

El experto indica que no siempre es fácil distinguir cuándo la persona hace un uso riesgoso de las pantallas y cuándo este uso se ha convertido ya en patológico. «Un síntoma temprano típico es una disminución del rendimiento escolar y una disminución del interés en las tareas», explica, y advierte que tampoco hay que confundir estos síntomas con una crisis puberal o el estrés emocional típico de la edad.

Lo que sí es una señal clara de un consumo patológico es cuando los síntomas persisten durante al menos 12 meses. Para evitarlo, los padres deberían intervenir mucho antes —ya en la fase de uso riesgoso— y limitar a sus hijos el acceso excesivo a las pantallas, así como vigilar el contenido que ven en línea.

Sin embargo, el estudio muestra que muchos progenitores no cumplen estos requisitos, ya que alrededor del 40 % de los padres no actúan lo suficiente para limitar el uso de las redes sociales y plataformas, mientras que una cuarta parte no modera el contenido al que acceden sus hijos. «Es un hallazgo realmente aterrador», concluye el especialista.

(Tomado de Rusia Today)

