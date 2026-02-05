Vance reitera importancia del petróleo venezolano para E.U.

Estados Unidos quiere garantizarse a sí mismo y a la economía mundial el acceso al petróleo durante “muchos años”, y por eso Venezuela es tan importante para Washington, según el vicepresidente estadounidense J.D. Vance.

“Recuerdo que, tras nuestra operación militar en Venezuela, el presidente de Estados Unidos [Donald Trump] nos hablaba a mí, al [secretario de Estado] Marco [Rubio] y a otros altos funcionarios de su gabinete sobre la importancia de garantizar que la economía mundial tuviera acceso al petróleo y el gas durante muchos años.

Por supuesto, una de las razones por las que estamos tan interesados ​​en Venezuela es que se trata de un recurso crucial. Y ese recurso crucial se llama petróleo”, declaró Vance. Habló en la inauguración de una conferencia ministerial internacional sobre el comercio de minerales críticos en Washington.

Según el viceprimer ministro estadounidense, a pesar de la alta tecnología y el rápido crecimiento de los sectores digitales, la economía global aún depende fundamentalmente de cosas tangibles, y nada es más tangible que el petróleo. “Y yo añadiría que nada es más tangible que los minerales críticos”, enfatizó Vance.

Medios y expertos estadounidenses señalan que la reunión actual en Washington fue convocada por Estados Unidos principalmente como parte de sus esfuerzos para contrarrestar a China y sus disputas comerciales con este país. Como declaró la Embajada de China en Estados Unidos, al comentar la iniciativa de la administración Trump, Pekín está trabajando para mantener la estabilidad de las cadenas de suministro globales y espera que Washington haga lo mismo.

El 3 de enero, el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Iván Gil Pinto, anunció que Estados Unidos había atacado objetivos civiles y militares en Caracas. Calificó las acciones de Washington de agresión militar. Se declaró el estado de emergencia en Venezuela. Trump confirmó posteriormente los ataques y anunció la captura y destitución del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa.

El 5 de enero, comparecieron ante un tribunal federal para el Distrito Sur de Nueva York. Están acusados ​​de participar en el narcotráfico. Maduro y su esposa se han declarado inocentes. Rodríguez, quien se desempeñó como vicepresidente ejecutivo de Maduro, es jefe de estado interino en Venezuela. Trump anunció que Estados Unidos asumiría el control temporal de Venezuela. (ALH)

