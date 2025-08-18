Rusia prepara creación y lanzamiento a Venus de una estación interplanetaria

Rusia incluyó en el proyecto de exploración espacial la creación y el lanzamiento a Venus de una estación interplanetaria, informó hoy el jefe del departamento de física planetaria del Instituto de Investigación Espacial, Oleg Korabliov, según PL.

El diseño de la citada estación automática Venera-D, está previsto para comenzar en enero de 2026, simultáneamente con el inicio del proyecto nacional, declaró este domingo a TASS Korabliov, cuyo instituto está inscrito en la Academia de Ciencias de Rusia.

«El presupuesto ya está asignado. Venera-D ha sido incluida en el proyecto nacional Espacio; este asunto ya se ha resuelto a nivel gubernamental», aseguró Korabliov en el 55 aniversario del lanzamiento de Venera 7, la primera nave espacial en aterrizar suavemente en Venus.

Según el científico, el diseño preliminar se elaborará en dos años, mientras que la fecha de lanzamiento se concretará más adelante. El plazo límite debería ser el año 2036, resumió.

Según los planes acordados, la misión Venera-D constará de un módulo de aterrizaje, una sonda aerostática y un vehículo orbital. Es poco probable que el lanzamiento se espere antes de 2034-2035, agregó Korabliov.

Tomado de Juventud Rebelde

