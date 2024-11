Reafirman en ONU derecho de Palestina a la independencia

La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una resolución histórica que reconoce el derecho del pueblo palestino a la libre determinación, la independencia y la libertad frente a la ocupación israelí.

El pronunciamiento resalta que esos derechos son “inalienables, incondicionales y no negociables”, y rechaza las condiciones impuestas por Israel bajo el pretexto de medidas de seguridad.

Asimismo, se hace eco de la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia, que declaró la ocupación israelí como ilegal y exigió su cese inmediato.

Ese pronunciamiento subraya que las políticas y prácticas de Israel en los territorios palestinos ocupados atentan conta el derecho a la libre autodeterminación del pueblo palestino, lo que refuerza la necesidad de poner fin a la ocupación para que los palestinos ejerzan plenamente sus derechos.

Votaron a favor de la resolución 170 países y se opusieron seis: Israel, Estados Unidos, Argentina, Paraguay, Micronesia y Nauru.

Worldwide support for the right of the Palestinian people to self-determination. pic.twitter.com/OuhlcfQmEv

— Ambassador Majed Bamya 🇵🇸 (@majedbamya) November 14, 2024