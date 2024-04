Policía ecuatoriana irrumpe violentamente en embajada de México en Quito y se lleva al exvicepresidente Jorge Glas

¡Haz clic para puntuar esta entrada! (Votos: 0 Promedio: 0 )

Un grupo de policías de Ecuador irrumpió este viernes en la embajada de México en Quito y se llevó detenido al exvicepresidente Jorge Glas, que se encontraba allí desde diciembre pasado a la espera de que se tramite un pedido de asilo, concedido este mismo viernes por el Gobierno mexicano.

Periodistas pudieron constatar que varios policías treparon paredes y vallas de la sede diplomática y luego salieron de esa residencia, que estuvo desde temprano fuertemente custodiada por militares, en un momento de tensión entre ambos Gobiernos.

Los policías subieron a Glas a uno de los vehículos blindados con que entraron y se retiraron de la embajada, informó Roberto Canseco, embajador encargado de México en Ecuador.

“Es la ignominia para un Estado y esto es totalmente inaceptable. Me han golpeado, me he golpeado contra el suelo. Y físicamente traté de impedir que entraran. Como delincuentes allanaron la embajada de México en Ecuador”, dijo Canseco.

Consultado sobre la situación del exvicepresidente Glas y si fue aprehendido por la fuerza pública, afirmó: “Entiendo que sí, estoy muy preocupado porque pueden matarlo. No hay ningún fundamento para hacer esto; es totalmente fuera de toda norma”.

De forma preliminar, se conoce que Jorge Glas fue llevado a Flagrancia. Sobre el exfuncionario pesa una orden de captura, dispuesta en su contra por la Corte Nacional de Justicia, dentro de una causa por delito de peculado.

Poco antes de la irrupción en la sede diplomática, la canciller mexicana, Alicia Bárcena, publicó un mensaje en X, antes Twitter, en el que insistía a Ecuador para conceder el salvoconducto a Glas que le permitiera salir.

“El derecho de asilo es sagrado y estamos actuando en congruencia plena con las convenciones internacionales, otorgando asilo a Jorge Glas. Confío en que el Gobierno de Ecuador disponga del salvoconducto cuanto antes”, dijo.