Masivas protestas rechazan políticas de Trump

Miles de personas participaron este sábado en una nueva ola de protestas masivas en ciudades de todo Estados Unidos, en defensa de las libertades civiles y en rechazo a la política migratoria de la Administración Trump, a la que los manifestantes califican de racista, excluyente y autoritaria.

Los actos también denunciaron el respaldo del gobierno a regímenes como el israelí, señalado como causante de tensiones en Oriente Medio.

Se preveía la realización de más de 2 000 protestas a nivel nacional. Estas coincidieron con un desfile militar en Washington D.C. para conmemorar el 250 aniversario del Ejército de los Estados Unidos.

El evento castrense incluyó el despliegue de aproximadamente 6 000 militares, unos 150 vehículos terrestres —entre ellos tanques M1 Abrams— y cerca de 50 aviones militares. El desfile militar se programó para coincidir con el cumpleaños número 79 del presidente Donald Trump.

Las movilizaciones civiles se convocaron bajo el lema “Día sin Reyes» (“No Kings”), en referencia explícita al comportamiento del mandatario, comparado por los organizadores con el de un monarca.

De acuerdo con los convocantes, Trump utiliza al Ejército para cubrirse de gloria y proyectar fuerza en un momento en que su autoridad enfrenta fuertes cuestionamientos y se multiplican las protestas contra las redadas y deportaciones masivas de migrantes realizadas por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

En California, considerado un epicentro del descontento, la respuesta federal incluyó el despliegue de unos 4 000 efectivos de la Guardia Nacional y 700 integrantes del Cuerpo de Marines.

Posteriormente, el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, ordenó la intervención de más de 5 000 efectivos de la Guardia Nacional de ese estado junto a más de 2 000 policías estatales.

“El verdadero poder no se exhibe en Washington. Se alza en todas partes”, afirmaron los organizadores, instando a la ciudadanía a salir a las calles pese a la militarización: “El 14 de junio, nos presentaremos donde él no esté: para decir no a los tronos, no a las coronas, no a los reyes”.

Las protestas sirvieron además como plataforma para expresar rechazo a otras políticas de la Administración, incluyendo los despidos de empleados públicos, recortes a programas sociales, la censura a líderes universitarios que protestaron contra el sionismo, la complicidad de Washington con los crímenes de guerra de Israel en la Franja de Gaza y los ataques contra la comunidad LGBTIQ+ y otros sectores.

A través de redes sociales, se reportaron manifestaciones pacíficas en West Palm Beach, Florida, cerca de la residencia de Trump en Mar-a-Lago, y en Fayetteville, Carolina del Norte. Consignas como “No al Ku Klux Klan. No al Fascismo. No al ICE” resonaron entre los manifestantes.

La convocatoria fue impulsada por el Movimiento 50501 (“50 Estados, 50 Protestas, un movimiento”), que busca defender la democracia. El movimiento enfatizó el carácter pacífico de las protestas para evitar dar pretexto al uso de la fuerza represiva por parte de las autoridades.

“No Reyes es un día de rebeldía nacional. De ciudades a pequeños pueblos, de las escaleras a los juzgados o los parques comunitarios, tomamos acción para rechazar el autoritarismo y mostrarle al mundo cómo se ve en verdad la democracia”, afirmó el Movimiento 50501 en su sitio web.

El grupo también indicó que se registraron actos de solidaridad en otros países. (ALH)

Tomado de Cubadebate