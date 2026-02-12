Kremlin comenta posibles envíos de petróleo a Cuba

Rusia está en contacto con sus socios cubanos en relación a la cuestión de envíos de petróleo a la isla, en medio del endurecimiento del bloqueo de más de medio siglo que Estados Unidos mantiene sobre el país caribeño, declaró este jueves el portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov.

Respondiendo a la pregunta sobre los planes de Moscú de brindar apoyo energético a Cuba a través de los envíos de petróleo, Peskov resaltó que es «evidente» que no se puede hablar detalladamente en público sobre tales temas «por razones comprensibles«.

«Solo puedo repetir que durante todos estos días hemos estado en contacto con nuestros amigos cubanos y hemos estado discutiendo opciones para ayudarlos«, reiteró.

Previamente, desde la Embajada de Rusia en La Habana informaron al medio ruso Izvestia que el país euroasiático está preparando un próximo envío a Cuba de petróleo y de productos derivados en calidad de ayuda humanitaria.

En paralelo, el vocero aseveró que Rusia no desearía una escalada de tensión en las relaciones con EE.UU. debido a suministros de petróleo a Cuba, pero recordó que las relaciones comerciales con Washington ya casi no existen. Subrayó que Moscú está comprometida a entablar un diálogo constructivo y resolver todas las cuestiones respecto al tema.

Amenazas de Trump

El pasado 29 de enero, el presidente de EE.UU., Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que declara una «emergencia nacional» ante la supuesta «amenaza inusual y extraordinaria» que, según Washington, representaría Cuba para la seguridad del país norteamericano y la región. En el texto, se acusa al Gobierno cubano de alinearse con «numerosos países hostiles», de acoger a «grupos terroristas transnacionales», como Hamás y Hezbolá, y de permitir el despliegue en la isla de «sofisticadas capacidades militares y de inteligencia» de Rusia y de China, alegaciones que desde La Habana han rechazado.

Sobre esos cimientos, se anunció la imposición de aranceles a los países que vendan petróleo a la nación antillana, a lo que se suman amenazas de represalias contra los países que actúen a contravía de la orden ejecutiva de la Casa Blanca.

Posteriormente, el inquilino de la Casa Blanca reconoció que su Administración mantiene contactos con La Habana e indicó que van a llegar a un acuerdo con Cuba, a la que se refirió como «una nación en decadencia» que «ya no cuenta con Venezuela» para sostenerse.

Mientras tanto, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, denunció la nueva medida, afirmando que «evidencia la naturaleza fascista, criminal y genocida de una camarilla que ha secuestrado los intereses del pueblo estadounidense con fines puramente personales». Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, recalcó que el actual escenario «es duro y reclamará gran sacrificio» para el país. (ALH)

Tomado de Prensa Latina

