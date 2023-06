Tras una larga jornada de debates y votación, la denominada Ley de Responsabilidad Fiscal fue aprobada por los senadores con 63 votos a favor y 36 en contra.

Ahora la ley deberá ser enviada a la Casa Blanca para que sea firmada por el presidente Joe Biden, cuatro días antes de que EE.UU. incurriera en un impago de su deuda pública.

En la víspera, la Cámara de Representantes había aprobado el texto del proyecto de ley que elevaría el techo de deuda para los próximos dos años, hasta después de las elecciones presidenciales de noviembre de 2024.

En concreto, la Ley de Responsabilidad Fiscal suspende el actual límite de deuda pública de 31.4 billones de dólares hasta el 1 de enero de 2025.

Just now, Senators from both parties voted to protect our hard-earned economic progress and prevent a first-ever default.

No one gets everything they want in a negotiation, but make no mistake: this bipartisan agreement is a big win for our economy and the American people.

Our…

— President Biden (@POTUS) June 2, 2023