Elon Musk restablece algunas cuentas de Twitter de alto perfil (pero no la de Trump)

El nuevo propietario de Twitter, Elon Musk, decidió restablecer algunas cuentas que habían sido suspendidas permanentemente por violar las reglas de la red social, como la del controvertido autor Jordan Peterson, la comediante Kathy Griffin y el sitio de noticias satíricas The Babylon Bee.

Por otro lado, el multimillonario también expresó que «aún no se ha tomado una decisión acerca de la cuenta de Trump«.

En su perfil de Twitter Musk escribió que la nueva política de la compañía «es la libertad de expresión, pero no la libertad de alcance», lo que significa que los tuits que contengan mensajes de odio se desmonetizarán y no serán promovidos, aunque la red social no planea bloquear enteramente la cuenta que publicó el mensaje. El magnate agregó que no será posible encontrar un tuit una vez haya sido desmonetizado «a menos que se busque específicamente, lo cual no es diferente del resto de Internet».

The Babylon Bee fue expulsado de Twitter a principios de este año cuando publicó un enlace a una noticia satírica que anunciaba que un miembro transgénero de la Administración Biden había sido nombrado ‘hombre del año’.

La cuenta de la comediante Griffin, a su vez, fue suspendida en las últimas semanas por hacerse pasar por Musk después de que este cambiara el proceso de verificación de marca azul.

Peterson, autor de libros de autoayuda y psicólogo canadiense, fue expulsado de Twitter en verano tras comentar la cirugía de transición de género a la que se sometió el actor Elliot Page.

En cuanto a la cuenta suspendida de Donald Trump, Musk lanzó este viernes una encuesta a los usuarios, a los que pregunta si debe restituirse el perfil del exmandatario. Hasta el momento votaron más de 7,5 millones de personas, de las cuales más de un 50 % se mostraron favorables a restablecer la cuenta del expresidente estadounidense.