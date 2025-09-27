EEUU dice que revocará el visado a Petro por sus “acciones imprudentes e incendiarias”

Estados Unidos promete revocar el visado de Gustavo Petro, luego que el presidente colombiano instara en una calle neoyorquina a los militares estadounidense a desobedecer las órdenes de su presidente.

“Revocaremos la visa de Petro debido a sus acciones imprudentes e incendiarias”, comunicó el Departamento de Estado, que acusó al mandatario de incitar a la violencia.

Este viernes, Petro participó de una multitudinaria marcha de protesta contra Israel y el Gobierno de Benjamín Netayahu, para condenar el “genocidio” del pueblo palestino.

“Desde aquí, desde Nueva York, le pido a todos los soldados del Ejército de los EE.UU. no apuntar contra la humanidad sus fusiles. ¡Desobedezcan la orden de Trump!, ¡Obedezcan la orden de la humanidad!”, expresó el mandatario colombiano.

El llamado de Petro fue luego de exhortar a la comunidad internacional y civiles con experiencia militar a conformar un “Ejército de la Salvación” por la paz y libertad de Palestina, asediada por las fuerzas militares de Israel. “Apunten sus fusiles no hacia la humanidad, sino hacia los tiranos y hacia los fascistas”, manifestó.

“Las naciones del mundo entonces aportarán hombres y mujeres entrenados y armados para configurar ese gran Ejército que tiene que ser más grande que el de los EE.UU.”, añadió el jefe de Estado colombiano, quien llamó a los veteranos estadounidenses a dar el ejemplo.

Recordó que el Ejército de EE.UU. fue ejemplar y heroico cuando decidió sumarse a la lucha internacional contra el nazismo y el autoritarismo de Adolf Hitler en Alemania. “Hoy también la humanidad tiene que alzarse por la sagrada causa de la libertad”, afirmó.

(Tomado de RT en Español)

