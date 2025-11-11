Dominicana acogerá Asamblea General de la ONU sobre Turismo

Por primera vez la República Dominicana será sede en el año 2027 de la Asamblea General de ONU Turismo, informaron hoy fuentes oficiales.

La decisión fue adoptada mediante resolución durante la 26 Asamblea General de las Naciones Unidas sobre Turismo, celebrada en Arabia Saudita, con la presencia de más de 160 delegaciones de Estados miembros.

El ministro de Turismo dominicano, David Collado, agradeció la distinción y destacó la importancia que tiene para su país la celebración de la cita en este país.

“Ser sede de la Asamblea General de la @UNWTO en 2027 no es solo un logro: es el reconocimiento a una gestión que transformó la forma de hacer turismo en la región”, escribió Collado en sus redes sociales.

El funcionario agregó que «el liderazgo de República Dominicana sigue en ascenso en el turismo mundial».

Recientemente ONU Turismo reconoció a David Collado como el Ministro de Turismo de las Américas, siendo la primera vez que el organismo de Naciones Unidas entrega esa distinción.

En la 26 Asamblea, que concluyó este martes, la República Dominicana estuvo representada por el viceministro de esa cartera, Carlos Peguero. (ALH)

Tomado de Prensa Latina

