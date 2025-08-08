Mundo

Detenidos sospechosos de intento de golpe de Estado en Alemania

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario
Tres hombres resultaron detenidos en Baviera bajo cargos de conspiración para derrocar por la fuerza al anterior Gobierno alemán y el orden constitucional, según informó la fiscalía de Múnich.

El arresto se enmarca en una investigación sobre el grupo de extrema derecha Reichsbürger (Ciudadanos del Reich) que rechaza la democracia germana moderna al considerarla ilegítima y sus seguidores sostienen que son ciudadanos de una monarquía que perduró tras la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial.

Decenas de miembros son juzgados hoy en todo el país tras descubrirse la presunta trama planeada en 2022.

Los acusados negaron los cargos de terrorismo y alta traición pero se sospecha que participaron en un entrenamiento con armas de fuego ese año en un antiguo campo de tiro del ejército con miembros del grupo que ya han sido detenidos.

Según la información disponible, estos ejercicios sirvieron para preparar un posible atentado contra el Bundestag (la cámara baja del Parlamento) alemán, señalaron los fiscales.

A primera hora de hoy jueves se llevaron a cabo registros en ocho localidades de los estados de Baviera, Sajonia y Turingia, en el marco de la investigación. (ALH)

Tomado de Prensa Latina

