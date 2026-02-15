Ataques israelíes alcanzan varias zonas del sur del Líbano

Según reportes de los medios de prensa libaneses, aviones de combate israelíes bombardearon las afueras de las localidades de Basaliya y Mlikh, así como los Altos de Rihan, en el distrito de Jezzine, perteneciente a la Gobernación Sur.

En el mismo distrito, las fuerzas sionistas atacaron además los Altos de Jabbour y una cantera de piedra en las inmediaciones de la localidad de Sajd.

Los bombardeos también se extendieron a la zona de Wadi Barghaz, en la región de Hasbaya, y a la franja comprendida entre las localidades de Houmine y Deir Zahrani, en la Gobernación de Nabatieh.

De acuerdo con las fuentes, un helicóptero israelí lanzó artefactos explosivos sobre una vivienda en el barrio de Al-Kassair, en la localidad de Mays al-Jabal, cercana a la frontera con la Palestina ocupada.

Estas acciones se producen en medio de denuncias libanesas sobre continuas violaciones israelíes del acuerdo de alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024 con el Movimiento de Resistencia libanés Hezbolá, las cuales, según fuentes oficiales, han ocasionado víctimas.

Desde octubre de 2023, Israel ha ejecutado operaciones militares contra el Líbano que, de acuerdo con autoridades del país, dejaron más de cuatro mil muertos y alrededor de 17 mil heridos, antes de escalar hacia una guerra a gran escala en septiembre de 2024.

Beirut reclama el cese inmediato de las acciones militares israelíes, el respeto a la soberanía nacional y el fin de la ocupación de cinco colinas y otras zonas que permanecen bajo control israelí desde conflictos anteriores. (ALH)

Tomado de Prensa Latina