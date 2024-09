Pez borrón, «el más feo» de los océanos

Sí, hubo una votación mundial para averiguar cuál es el animal más feo del mundo… y el pez borrón ganó el primer lugar. Aquí te contamos todo sobre la especie.

El pez borrón tiene una enorme sonrisa invertida todo el tiempo. Aparentemente pegajoso, de textura aguada y de piel rosa pálido, este animalito curioso vive en las profundidades de los océanos de Tasmania, Australia y Nueva Zelanda. Aunque parece que siempre está triste, no es el caso: ése es su rostro a perpetuidad.

Así de pesado como se ve, cuenta con una cualidad que lo incapacita a moverse por su cuenta: la flotabilidad neutra, que lo sume en un letargo que sólo pueden romper las corrientes marinas. Esto es todo lo que sabemos sobre la especie.

El pez borrón (Psychrolutes marcidus) vive en los mares australes de Oceanía. Generalmente se le encuentra en un rango de profundidad de entre 400 y 1,700 metros por debajo de la superficie. Aunque parece un animal vulnerable, es capaz de soportar la presión de esta región, que es 100 veces mayor a la que hay en la superficie.

También conocido como pez gota, cuenta con un esqueleto de huesos livianos. No sólo eso: cuenta con muy pocos músculos, porque evocativamente está diseñado para no moverse. A diferencia de la mayoría de los peces, no tiene una vejiga natatoria, el órgano que típicamente les permite flotar y moverse bajo el agua.

Sin embargo, sus órganos están llenos de agua, lo que les permite ascender y descender sólo un poco. Todo el demás trabajo se lo llevan las corrientes, que lo transportan a través de las profundidades oceánicas. Por ello, el pez borrón sólo puede comer cuando algún caracol o crustáceo marino se cruza cerca de ellos. De otra manera, no podría comer.

«Antes de hacerse famoso como meme de internet», documenta la BBC, «el pez borrón era una curiosidad científica«. Cuando se extrae a la superficie, se convierte en un animal de apariencia endeble: la falta de presión atmosférica hace que se hinche y se vea todavía más triste.

De acuerdo con Simon Watt, el biólogo y fundador de la la Ugly Animal Preservation Society (UAPS), la idea de que el pez borrón es feo viene de que todas las imágenes que circulan en las redes muestran los cadáveres de estos animales.

Por la inaccesibilidad de su hábitat, rara vez ha sido fotografiado en libertad. Por esta razón, también, su estudio ha sido complicado. En aras de promover su conservación, la UAPS realizó un sondeo para averiguar cuál era la especie más fea en el mundo. El pez borrón quedó galardonada como la primera, entre cientos de otros animales no muy placenteros a la vista.

Así que no, el pez borrón no está perpetuamente triste. Cualquiera se pondría así si le privan de su hábitat natural. (ALH)

Tomado de National Geographic en Español