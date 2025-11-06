Mundo Curioso tvyumuri

La nave espacial rusa Soyuz MS-28 permanecerá ocho meses en órbita

La tripulación de la nave espacial rusa Soyuz MS-28 permanecerá en órbita terrestre durante 242 días, consta en informe de la misión dado a conocer hoy por la corporación estatal rusa, Roscosmos.

«La duración planificada de la misión de la tripulación de la Estación Espacial Internacional (EEI) 74 es de 242 días», indican los documentos distribuidos por el Centro de Entrenamiento de Cosmonautas Yuri Gagarin, parte de la corporación estatal Roscosmos.

El lanzamiento de la nave Soyuz MS-28 está programado para el 27 de noviembre.

El vehículo llevará a la EEI a los cosmonautas rusos Serguéi Kud-Sverchkov y Serguéi Mikáyev, junto al astronauta Christopher Williams del centro de investigación de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio de Estados Unidos (NASA).

Los especialistas relevarán a los cosmonautas, Piotr Dubrov y Anna Kíkina, junto al astronauta, Anil Menon.

La misión de ocho meses incluirá más de 40 experimentos científicos y dos caminatas espaciales, precisó la nota de Roscosmos.

Tomado de CubaSí

