Visión de José Martí sobre un libro de física moderna

El libro Conceptos y Teorías de la Física Moderna, significó un momento importante en el desarrollo de la filosofía de la ciencia en el siglo XIX.

En abril de 1884, José Martí escribió sobre un libro de física:

“Veamos qué dice el buen autor Stallo en su lúcido libro sobre Conceptos y Teorías de la Física Moderna. Dice que es necesario demarcar bien el influjo de la metafísica en la física, para que se vea cómo los científicos de hoy no están de ningún modo emancipados todavía de la influencia metafísica. Precisamente porque son demasiado metafísicas ataca Stallo algunas teorías físicas modernas. Mucha novedad que pasa por tal no es más que el viejo scientia entis quatenus entis. Aristóteles, Erigena y Descartes reaparecen en las discusiones sobre la sustancia de las cosas, y en la absoluta pasividad de la materia, que enseña ahora el profesor de Física en Edimburgo”.

La anterior cita apareció en el artículo “Libros nuevos. Conceptos y teorías de la física moderna. Estudios populares sobre los movimientos de la atmósfera. Evolución: índice de evidencia. Génesis Natural”, que José Martí publicó en la revista La América, de Nueva York. Puede leerse en el tomo 19 de la edición crítica de las Obras completas del Apóstol, páginas 124-125.

El libro

En su comentario, José Martí se refirió al libro The concepts and theories of modern physics, que publicó la D. Appleton and Company, de Nueva York, en 1884. Formó parte de “The International Scientific Series”, colección que publicaba esa editorial, en la cual trabajó como editor y traductor. Este texto tuvo otras ediciones en 1881 y 1885, también por la casa Appleton. José Martí conoció parte de su contenido por el resumen publicado en la sección “Literary notices”, de la revista Popular Science Monthly, volumen 24 de abril de 1884.

El libro The concepts and theories of modern physics, se dividió en 16 capítulos, entre los que se cuentan la “Introducción” y las “Conclusiones”. El título de cada uno ofrece una idea de la importancia de este texto, pues abordó las cuestiones más candentes de la física en ese momento. Por ejemplo:

II. First Principles of the Mechanical Theory of the Universe. (Primeros principios de la teoría mecánica del universo)

III. The Proposition that the Elementary Units of Mass are equal. (La proposición de que las unidades elementales de masa son iguales)

IV. The Proposition that the Elementary Units of Mass are absolutely hard and inelastic. (La proposición de que las unidades elementales de masa son absolutamente duras e inelásticas)

V. The Proposition that the Elementary Units of Mass are absolutely inert. (La proposición de que las unidades elementales de masa son absolutamente inertes)

VI. The Proposition that all Potential Energy is in Reality kinetic. Evolution of the Doctrine of the Conservation of Energy. (La proposición de que toda la energía potencial es en realidad cinética. Evolución de la doctrina de la conservación de la energía)

VII. The Theory of the Atomic Constitution of Matter. (La teoría de la constitución atómica de la materia)

VIII. The Kinetic Theory of Gases. Conditions of the Validity of Scientific Hypotheses. (La teoría cinética de los gases. Condiciones de validez de las hipótesis científicas)

IX. The Relation of Thoughts to Things. The Formation of Concepts. Metaphysical Theories. (La relación de los pensamientos con las cosas. La formación de conceptos. Teorías metafísicas)

X. Character and Origin of the Mechanical Theory. Its Exemplification of the First and Second Radical Errors of Metaphysics. (Carácter y origen de la teoría mecánica. Su ejemplificación del primer y segundo error radical de la metafísica)

XI. Character and Origin of the Mechanical Theory (continued). Its Exemplification of the Third Radical Error of Metaphysics. (Carácter y origen de la teoría mecánica (continuación). Su ejemplificación del tercer error radical de la metafísica).

XII. Character and Origin of the Mechanical Theory (continued). Its Exemplification of the Fourth Radical Error of Metaphysics. (Carácter y origen de la teoría mecánica (continuación). Su ejemplificación del cuarto error radical de la metafísica)

XIII. The Theory of the Absolute Finitude of the World and of Space. The Assumption of an Absolute Maximum of Material Existence as a Necessary Complement to the Assumption of the Atom as its Absolute Minimum. Ontology in Mathematics. The Reifi cation of Space. Modern Transcendental Geometry. Non homaloidal (Spherical and Pseudo-spherical) Space. (La teoría de la finitud absoluta del mundo y del espacio. La suposición de un máximo absoluto de existencia material como complemento necesario a la suposición del átomo como su mínimo absoluto. Ontología en matemáticas. La reificación del espacio. Geometría trascendental moderna. Espacio no homaloidal (esférico y pseudoesférico))

XIV. Metageometrical Space in the Light of Modern Analysis. Riemann’s Essay. (El espacio metageométrico a la luz del análisis moderno. Ensayo de Riemann)

XV. Cosmological and Cosmogenetic Speculations. The Nebular Hypothesis. (Especulaciones cosmológicas y cosmogenéticas. La hipótesis nebular)

El autor y su obra

Johann Bernhard Stallo (1823-1900), fue un académico, jurista, filósofo y diplomático alemán-estadounidense, que emigró a Estados Unidos en 1839. Se desempeñó como profesor de matemáticas y ciencias en varias instituciones. Activo en política, apoyó a Abraham Lincoln y al Partido Republicano durante la Guerra de Secesión. Ocupó el puesto diplomático de embajador en Italia entre 1885 y 1889. Publicó, entre otros, General Principles of the Philosophy of Nature (1848), The secularization of public education (1870), The Bible in the public schools (1870) y The concepts and theories of modern physics (1882), considerada su obra más importante.

En este “…lúcido libro…”, como lo calificó José Martí, el autor combatió la influencia latente de la metafísica en la física, pues consideró que sólo emancipándose de ella podía construirse una ciencia moderna. Debido a esto fue que Johann Bernhard Stallo realizó los análisis que pueden leerse en el libro, en los que demostró, según reconoció el Apóstol cubano, como

“…los científicos de hoy no están de ningún modo emancipados todavía de la influencia metafísica”.

Por esta razón, el libro abordó, sobre todo, el papel de los «conceptos» en las teorías físicas. Argumentó Stallo en este sentido que debían ser asumidos siempre como provisionales y cambiantes, pues en eso radicaba su verdadero valor. También advirtió sobre la confusión epistemológica de conceptos con hechos. Por estas razones, se le considera un ejemplo de la emergencia de la filosofía moderna de la ciencia en los finales del siglo XIX.

El libro The concepts and theories of modern physics, de John Bernard Stallo, tuvo una perspectiva positivista y fue un aporte significativo a la filosofía de la física. Se considera, incluso, que anticipó hasta cierto punto algunas de las ideas generales posteriormente formuladas en la teoría de la relatividad y en la mecánica cuántica.

José Martí elogió, con razón, este libro de física moderna. Supo ver con claridad los aportes que realizó al pensamiento científico de su tiempo. Es, una clara evidencia de la profundidad e integralidad de la cultura científica que caracterizó a nuestro Apóstol.

