Recuerdan reinicio de la lucha independentista cubana

En la histórica finca La Ignacia, donde se levantaron hace 131 años Juan Gualberto Gómez, Antonio López Coloma y otros mambises, los matanceros rememoraron este 24 de febrero el reinicio de la luchas por la independencia.

Pioneros de la comunidad y trabajadores de la Empresa Pecuaria Genética de Matanzas colocaron una ofrenda floral ante el monumento que perpetúa a los revolucionarios, en las cercanías al batey de Ibarra.

Un grupo de jóvenes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias recibieron el carnet que los acredita como miembros de la organización de manos de los primeros secretarios del Partido en la provincia, Mario Sabines Lorenzo, y de la Unión de Jóvenes Comunistas, Iván Rodríguez Larduet, y el general de brigada Alexánder Rivero Díaz, jefe de la Región Militar Matanzas.

En la ocasión, el presidente de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana en la provincia, Roger Almeda, y Sabines Lorenzo, firmaron un convenio para el trabajo entre ambas organizaciones.

El 24 de febrero de 1895, ante el aviso de que se dirigían fuerzas españolas provenientes de Matanzas y dirigidas a Ibarra, López Coloma y Juan Gualberto Gómez salen para el campo y reinician la lucha en la región, perseguidos por el ejército español.

El levantamiento fracasó, pues mucho de los alzados fueron apresados por las fuerzas españolas, entre ellos Antonio López Coloma, a quien luego fusilaron.

Cinco días después, Juan Gualberto Gómez se entrega a las autoridades y lo condenan a 20 años en Ceuta y Valencia.

En Matanzas se destacó, además, el levantamiento de Palmar Bonito, próximo a Jagüey Grande, encabezado por el médico Martín Marrero. (ALH)

