Realizan acto provincial por aniversario 87 de la CTC

En saludo al aniversario 87 de la fundación de la Central de Trabajadores de Cuba, los matanceros realizaron el acto provincial para reconocer a afiliados y sindicatos que destacan por sus resultados.

Por única vez el secretariado de la CTC en la provincia instituyó el Trofeo y la placa 87 Aniversario. De manos de las autoridades en el territorio, representados por el Primer Secretario del Partido Mario Sabines Lorenzo y la Gobernadora Marieta Poey Zamora, recibieron el lauro trabajadores, secciones sindicales y de manera especial la Empresa Agropecuaria Vladimir Ilich Lenin de Jovellanos, sede de la jornada.

Las autoridades de la provincia entregaron al Secretario General de la CTC Osmar Ramírez, el reconocimiento a la labor diaria y el esfuerzo que realizan en representación de la clase obrera.

La mañana de festejos incluyó un trabajo voluntario en la siembra de plátano extradenso de la agropecuaria Lenin. Allí se plasmó el espíritu forjado en más 8 décadas, cuando Lázaro Peña, líder de la clase obrera, afirmó que la victoria reside en sumar a todos en la batalla por cumplir las tareas.

Matanzas será reconocida como provincia destacada por tercer año consecutivo, cuando el próximo 28 de enero los trabajadores cubanos se den cita en Ciego de Ávila para rememorar la fecha fundacional de la CTC.

