Matanzas tvyumuri

Realizan acto provincial por aniversario 87 de la CTC

Por Mayara Hernández Infante 0 Comentario #Aniversario 87 #CTC #Matanzas #TV Yumurí

En saludo al aniversario 87 de la fundación de la Central de Trabajadores de Cuba, los matanceros realizaron el acto provincial para reconocer a afiliados y sindicatos que destacan por sus resultados.

Por única vez el secretariado de la CTC en la provincia instituyó el Trofeo y la placa 87 Aniversario. De manos de las autoridades en el territorio, representados por el Primer Secretario del Partido Mario Sabines Lorenzo y la Gobernadora Marieta Poey Zamora, recibieron el lauro trabajadores, secciones sindicales y de manera especial la Empresa Agropecuaria Vladimir Ilich Lenin de Jovellanos, sede de la jornada.

Las autoridades de la provincia entregaron al Secretario General de la CTC Osmar Ramírez, el reconocimiento a la labor diaria y el esfuerzo que realizan en representación de la clase obrera.

La mañana de festejos incluyó un trabajo voluntario en la siembra de plátano extradenso de la agropecuaria Lenin. Allí se plasmó el espíritu forjado en más 8 décadas, cuando Lázaro Peña, líder de la clase obrera, afirmó que la victoria reside en sumar a todos en la batalla por cumplir las tareas.

Matanzas será reconocida como provincia destacada por tercer año consecutivo, cuando el próximo 28 de enero los trabajadores cubanos se den cita en Ciego de Ávila para rememorar la fecha fundacional de la CTC.

Post Views: 18

By Mayara Hernández Infante

Entradas relacionadas

Cuba tvyumuri

Viceministro cubano denuncia recrudecimiento del bloqueo

Redacción TV Yumurí
social tvyumuri

Pronóstico del Tiempo para hoy

Redacción TV Yumurí
Deportes tvyumuri

Anuncian calendario de la Serie de las Américas Caracas 2026

Redacción TV Yumurí

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te has perdido

Matanzas tvyumuri

Realizan acto provincial por aniversario 87 de la CTC

Cuba tvyumuri

Viceministro cubano denuncia recrudecimiento del bloqueo

social tvyumuri

Pronóstico del Tiempo para hoy

Deportes tvyumuri

Anuncian calendario de la Serie de las Américas Caracas 2026