Realizado en Colón Día Territorial de la Defensa

Con la activación de los planes de aviso y de las acciones a desarrollar por jefes, grupos y subgrupos inició en Colón el Día Territorial de la Defensa.

El Consejo de Defensa Municipal encabezado por su Presidenta Naysa Hernández Zulueta y la vicepresidenta Tamara Carvajal Domínguez en la zona 25-04- 06 del Consejo Popular Oeste y en presencia del Segundo Jefe de la logística del Ejército Central Coronel Martín Pérez de Corcho y una representación de otros jefes y oficiales del Ejército y la Región Militar Matanzas recibieron información por Jesús Llanes Barrios presidente de la Zona de Defensa acerca de las peculiaridades en la demarcación y las actividades a realizar.

La demostración de las misiones a cumplir en caso de alarma aérea conllevó a la demostración por estudiantes de centros educativos, profesores, la población y trabajadores de centros cercanos.

La Cruz Roja puso en práctica la atención a heridos y víctimas del ataque mientras se realizaban acciones armadas para eliminar equipos aéreos no tripulados, así como la acción armada para eliminar equipos aéreos no tripulados.

En la actividad económica la desconcentración de mercancías se realizó en la base centralizadora de carga por trabajadores de una entidad no estatal y brigada de respuestas rápidas del taller Ramón López Peña . En áreas donde se construye el Parque Fotovoltaico simularon el rechazo y detención de personas que intentaban penetrar en las entidades.

Otras actividades reflejaron en el Instituto Preuniversitario » Leonel Fraguela» la recepción de personas de otros municipios para su protección en la localidad.

Un festival recreativo educativo de salud se realizó en la comunidad » Flor de Cuba» para acercar la atención médica a sus pobladores.

Los subgrupos de comunicaciones, trabajaron en la extinción de un incendio en áreas de la torre de trasmisión de Radio Rebelde, los encargados de la alimentación en las variedades para abastecer tropas a partir de materia prima propia en el territorio para tiempos excepcionales y por la parte de industria en las producciones alternativas.

En el acto resumen del día territorial de la defensa estimularon a centros, entidades y organismos destacados en la realización de los ejercicios prácticos durante la jornada.

