El lente de Raúl Navarro: una tormenta de arte

“Estaba en casa”, relata Raúl a Radio Varadero. “Tengo una aplicación en el móvil que me notifica siempre que cae un rayo. Donde hay un rayo hay tormenta, y las nubes más fuertes son las que tienen descargas.

“Cuando el teléfono me avisó que había una tormenta cerca le dije a mi esposa que me iba a capturar el clima, tomé mi bicicleta y me fui a fotografiar el momento.