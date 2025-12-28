Foto: imagen ilustrativa tomada de Granma

Juan Luis Rangel Duarte, presidente de la Cooperativa de Créditos y Servicios Antonio Maure, del poblado de Soplillar, en la Ciénaga de Zapata, es un hombre feliz.

Les corresponde a él y a los integrantes de la cooperativa que comanda, el haber roto el mito de la inutilidad de la tierra allí, puesto que ahora han subido la parada y en este tercer intento, están a punto de plantar cinco hectáreas de papa, un récord en la historia del mayor humedal cubano.

Según cuentas conservadoras, se esta hablando de la posibilidad de consagrar rendimientos de no menos de 10 toneladas por hectárea en esta modalidad de siembra ecológica.

“Al principio nos dijeron que estábamos locos, pero quien no se arriesga, ni pierde ni gana y sembramos la primera hectárea hace tres años”, comenta el entrevistado.

“Lo cierto es que tuvimos un gran apoyo de la estación de Pastos y Forrajes Indio Hatuey y los consejos fueron muy prácticos y esperanzadores”, detalló el técnico electrónico, devenido productor.

De consagrar los rendimientos esperados, es muy posible que cada habitante de la Ciénaga puede recibir poco más de cinco kilogramos, cuando este año el sistema de la Agricultura en Matanzas apenas logró plantar 30 hectáreas en la Unidad Básica Cooperativa Gispert, del municipio de Colón.

Tras la cosecha de las cinco hectáreas de papa en febrero, los integrantes de la cooperativa Antonio Maure estarán sembrando cultivos de ciclo corto y en la próxima campaña de papa, apostamos por más, afirmó Juan Luís Ranguel, quien reserva sorpresas en un próximo despacho.

José Miguel Solís/Radio 26

